viernes 9 de enero 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Entrevista

Para Milei, Estados Unidos "liberó" a Venezuela: también brindó su apoyo a las acciones contra la gestión de Maduro

El Presidente argentino defendió el accionar de Estados Unidos en Venezuela, calificó al gobierno de Nicolás Maduro como ilegítimo y aseguró que la Argentina está dispuesta a brindar el apoyo que se le solicite ante eventuales acciones internacionales, aunque aclaró que hasta el momento no hubo pedidos formales.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

En una extensa entrevista con el periodista Andrés Oppenheimer para CNN en Español, el presidente Javier Milei defendió las recientes acciones de Estados Unidos en Venezuela, calificó al gobierno de Nicolás Maduro como una dictadura “narcoterrorista” y aseguró que la Argentina está dispuesta a brindar apoyo -si se lo requieren- a eventuales iniciativas internacionales contra el régimen chavista.

Lee además
que nota le ponen y que emocion les genera el gobierno de javier milei a los sanjuaninos
Radiografía

Qué nota le ponen y qué emoción les genera el gobierno de Javier Milei a los sanjuaninos
la influencer libertaria que maneja el tiktok de javier milei choco alcoholizada en mar de ajo: dio 1.89 en el test
Video

La influencer libertaria que maneja el TikTok de Javier Milei chocó alcoholizada en Mar de Ajó: dio 1.89 en el test

La situación venezolana fue uno de los temas centrales de la conversación, en la que el mandatario argentino caracterizó al gobierno de Maduro como ilegítimo, sostenido por las fuerzas armadas y vinculado al narcotráfico. Milei afirmó que si Estados Unidos o aliados deciden intervenir, no lo consideraría una invasión sino una “liberación”.

Consultado sobre el tipo de apoyo que Argentina podría brindar, el Presidente respondió: “el que me requieran”, aunque aclaró que hasta ahora no recibió pedido formal alguno. Insistió en su disposición a “dar la batalla por la libertad en todo el mundo”.

Durante la entrevista, Milei también desestimó los argumentos de quienes advierten que una intervención estadounidense podría alimentar discursos antiimperialistas en la región, y reiteró su crítica al socialismo del siglo XXI, que -según él- ha generado regímenes totalitarios a partir de promesas democráticas.

Además, el presidente argentino destacó la conformación de un grupo de países latinoamericanos con afinidad ideológica, que dij— busca “plantarse frente al socialismo” y promover ideas de libertad. Según Milei, ese bloque incluiría a alrededor de diez naciones, aunque aún no tiene nombre ni estructura formal.

Milei también manifestó su escepticismo sobre las soluciones diplomáticas propuestas por algunos gobiernos de la región, como Brasil, y reiteró su respaldo a la postura de Washington frente a Caracas.

Temas
Seguí leyendo

Directivos de Vicuña se reunieron con Milei

Tras el apoyo de Jalil al Presupuesto, Milei le cedió a Catamarca el control de una minera

El gobierno de Milei pone primera al proceso para privatizar el Belgrano Cargas: cómo impacta en San Juan y qué dijeron en los últimos meses

Javier Milei recibe Año Nuevo en la Quinta de Olivos

Hay fecha confirmada para la firma del Acuerdo Mercosur-Unión Europea

¡Alerta conductores sanjuaninos!: en Mendoza multan con $500.000 a quienes manejan tomando mate

Habló el hombre al que le estalló en la cabeza un vidrio mientras desayunaba en un bar: qué dijo

Macabro femicidio en Tucumán: encontraron el cuerpo de una joven envuelto en bolsas

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Con una larga fila de autos en espera, reabrieron el Paso Cristo Redentor.
Servicio

Tras el cierre, cuál es el estado del Paso Cristo Redentor, que une a Mendoza con Chile

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Un grupo de sanjuaninos hizo pasar un incómodo momento al equipo de Luzu: Se pasaron unos pueblos
Video

Un grupo de sanjuaninos hizo pasar un incómodo momento al equipo de Luzu: "Se pasaron unos pueblos"

¿Seguirá el fresquito? Así estará el tiempo este viernes en San Juan
Pronóstico

¿Seguirá el fresquito? Así estará el tiempo este viernes en San Juan

Tras ponerse en venta, qué proyectos piensan para la casona de Avenida Rawson y cuál es el monto mínimo a pagar
Mercado inmobiliario

Tras ponerse en venta, qué proyectos piensan para la casona de Avenida Rawson y cuál es el monto mínimo a pagar

Imagen ilustrativa
Presuntos maltratadores

Una pareja fue detenida por castigar a cintarazos, mechonazos y dejar sin comida a un niño de Pocito

Imagen ilustrativa
Triste noticia

Un anciano cayó de su bicicleta y murió en Capital

Te Puede Interesar

El robo se produjo sobre Benavidez y Paula Albarracín de Sarmiento, en Chimbas.
Ahí lo tenés...

Robaron en un local comercial de Chimbas y uno de los ladrones dejó su celular

Por Redacción Tiempo de San Juan
Un chileno voló en la ruta sanjuanina y se quedó con la primera etapa del Giro del Sol
Ciclismo

Un chileno voló en la ruta sanjuanina y se quedó con la primera etapa del Giro del Sol

Un cura asesinado en plena misa, 8 sospechosos y un detective listo para resolver el misterio video
Tiempo para Ver

Un cura asesinado en plena misa, 8 sospechosos y un detective listo para resolver el misterio

Quién era el anciano que murió tras caer de su bicicleta en Capital
Dolor en las redes

Quién era el anciano que murió tras caer de su bicicleta en Capital

La primera Copa de Patinaje Artístico Adaptado del calendario oficial llevará el nombre de su precursor: Ramón Córdoba
Reconocimiento

La primera Copa de Patinaje Artístico Adaptado del calendario oficial llevará el nombre de su precursor: Ramón Córdoba