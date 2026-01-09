Para Milei, Estados Unidos "liberó" a Venezuela: también brindó su apoyo a las acciones contra la gestión de Maduro

En una extensa entrevista con el periodista Andrés Oppenheimer para CNN en Español, el presidente Javier Milei defendió las recientes acciones de Estados Unidos en Venezuela , calificó al gobierno de Nicolás Maduro como una dictadura “narcoterrorista” y aseguró que la Argentina está dispuesta a brindar apoyo -si se lo requieren- a eventuales iniciativas internacionales contra el régimen chavista.

La situación venezolana fue uno de los temas centrales de la conversación, en la que el mandatario argentino caracterizó al gobierno de Maduro como ilegítimo, sostenido por las fuerzas armadas y vinculado al narcotráfico. Milei afirmó que si Estados Unidos o aliados deciden intervenir, no lo consideraría una invasión sino una “liberación”.

Consultado sobre el tipo de apoyo que Argentina podría brindar, el Presidente respondió: “el que me requieran”, aunque aclaró que hasta ahora no recibió pedido formal alguno. Insistió en su disposición a “dar la batalla por la libertad en todo el mundo”.

Durante la entrevista, Milei también desestimó los argumentos de quienes advierten que una intervención estadounidense podría alimentar discursos antiimperialistas en la región, y reiteró su crítica al socialismo del siglo XXI, que -según él- ha generado regímenes totalitarios a partir de promesas democráticas.

Además, el presidente argentino destacó la conformación de un grupo de países latinoamericanos con afinidad ideológica, que dij— busca “plantarse frente al socialismo” y promover ideas de libertad. Según Milei, ese bloque incluiría a alrededor de diez naciones, aunque aún no tiene nombre ni estructura formal.

Milei también manifestó su escepticismo sobre las soluciones diplomáticas propuestas por algunos gobiernos de la región, como Brasil, y reiteró su respaldo a la postura de Washington frente a Caracas.