miércoles 7 de enero 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Radiografía

Qué nota le ponen y qué emoción les genera el gobierno de Javier Milei a los sanjuaninos

Los datos se desprenden de un informe que pone el foco en la mirada ciudadana sobre la gestión nacional y el momento que atraviesa el país. Cuáles son las emociones que predominan y cómo evolucionaron los últimos meses del 2025.

Por Florencia García
image
nota
nota2
emocion
emocion5

Un estudio realizado por Arias Comunicación sobre el clima emocional de los sanjuaninos respecto al gobierno de Javier Milei permite observar cómo evolucionaron los sentimientos predominantes entre septiembre y diciembre frente a la gestión de La Libertad Avanza, en un contexto nacional atravesado por transformaciones económicas y políticas profundas.

Lee además
El presidente Javier Milei y Raúl Jalil, gobernador de Catamarca.
Buenas relaciones

Tras el apoyo de Jalil al Presupuesto, Milei le cedió a Catamarca el control de una minera
El tren Belgrano Cargas en San Juan transporta unas 50 mil toneladas mensuales de San Juan a Buenos Aires.
Política ferroviaria

El gobierno de Milei pone primera al proceso para privatizar el Belgrano Cargas: cómo impacta en San Juan y qué dijeron en los últimos meses

Ante la consulta sobre qué nota le pondrían a la gestión del presidente Javier Milei de una escala del 1 al 10, el promedio de respuestas se ubicó en 5,64, con una mediana de 5 y una moda de 1.

Este resultado refleja una sociedad dividida y expectante: el Gobierno se mantiene por encima del umbral de desaprobación, pero lejos de un respaldo sólido y entusiasta.

El promedio ligeramente superior a 5 sugiere que Milei conserva una base de apoyo suficiente para sostener su liderazgo, aunque la mediana en 5 confirma que la mitad del país se ubica entre la neutralidad y la duda. La moda en 1, en tanto, evidencia la existencia de un núcleo de rechazo intenso y muy activo.

nota

nota2
emocion

Ese cuadro político se refleja directamente en el mapa de sentimientos que revela el mismo estudio. La preocupación continúa siendo la emoción predominante, aunque mostró una leve baja entre septiembre (49,64%) y diciembre (44,51%). Pese al descenso, sigue siendo, por lejos, el sentimiento que define a la mayoría de la población.

El dato más contundente del período es el fuerte crecimiento del enojo, que se duplicó en apenas tres meses: pasó del 5,04% al 10,12%. Esta evolución indica que el malestar social no solo persiste, sino que comienza a expresarse de forma más directa y menos contenida.

En sentido inverso, la tranquilidad sufrió una caída profunda, retrocediendo del 26,14% al 18,79%. La pérdida de más de siete puntos revela que la sensación de estabilidad se debilita en amplios sectores de la sociedad.

La satisfacción, si bien creció del 3,36% al 11,85%, continúa siendo una emoción minoritaria y todavía insuficiente para modificar el tono general del clima social. La alegría, por su parte, permanece en niveles mínimos: apenas 1,45% de los sanjuaninos la señala como emoción dominante.

emocion5

La combinación de estos indicadores muestra a un país que no ha entrado en una crisis de rechazo generalizado, pero que tampoco transita un período de confianza extrema según el informe de Arias Comunicación. La aprobación de la gestión Milei se sostiene sobre un terreno emocional frágil, donde la preocupación sigue dominando, el enojo crece, la tranquilidad se retrae y las emociones positivas avanzan con lentitud.

Temas
Seguí leyendo

Javier Milei recibe Año Nuevo en la Quinta de Olivos

Javier Milei afirmó en un diario británico que la soberanía sobre las Malvinas "no es negociable"

Milei ya tiene fecha para decretar el aumento de los sueldos de los funcionarios nacionales

Quién es el polémico exintendente que actuará con su grupo folklórico en la Fiesta de la Semilla y la Manzana

La trastienda de los cambios en el Gabinete de Capital

Pastores, ¿y algo más?: Gebel, el líder evangelista que suena en el PJ, ya tiene respaldo local

Hablan de un "Santilli tour" por la reforma laboral y San Juan sería uno de los primeros destinos

La detención de Maduro sacudió al arco político argentino: apoyo, festejos y duras críticas

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
quien es el polemico exintendente que actuara con su grupo folklorico en la fiesta de la semilla y la manzana
Con la guitarra en mano

Quién es el polémico exintendente que actuará con su grupo folklórico en la Fiesta de la Semilla y la Manzana

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

El camino de San Juan a La Serena, un Dakar del lado chileno
Tiempo en Chile

El camino de San Juan a La Serena, un Dakar del lado chileno

Murió el hombre al que le dispararon en Pocito en medio de una violenta gresca
Lamentable noticia

Murió el hombre al que le dispararon en Pocito en medio de una violenta gresca

Video: un voraz incendio sacudió a un conocido barrio de Capital
Impactantes imágenes

Video: un voraz incendio sacudió a un conocido barrio de Capital

Imagen ilustrativa
Ataque nocturno

Ladrones dejaron sin iluminación a una conocida escuela de Rivadavia

La UNSJ anunció la creación de una nueva carrera
Educación

La UNSJ anunció la creación de una nueva carrera

Te Puede Interesar

Qué nota le ponen y qué emoción les genera el gobierno de Javier Milei a los sanjuaninos
Radiografía

Qué nota le ponen y qué emoción les genera el gobierno de Javier Milei a los sanjuaninos

Por Florencia García
¿Llega la lluvia? Así estará el tiempo este miércoles en San Juan
Pronóstico

¿Llega la lluvia? Así estará el tiempo este miércoles en San Juan

Video: un voraz incendio sacudió a un conocido barrio de Capital
Impactantes imágenes

Video: un voraz incendio sacudió a un conocido barrio de Capital

Si estuviste en La Serena este martes ¡te encontramos!: mirá la galería de fotos
Tiempo en Chile

Si estuviste en La Serena este martes ¡te encontramos!: mirá la galería de fotos

Conmoción en el sector productivo de San Juan por la muerte de un reconocido dirigente
Dolor

Conmoción en el sector productivo de San Juan por la muerte de un reconocido dirigente