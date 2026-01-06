Qué nota le ponen y qué emoción les genera el gobierno de Javier Milei a los sanjuaninos

Un estudio realizado por Arias Comunicación sobre el clima emocional de los sanjuaninos respecto al gobierno de Javier Milei permite observar cómo evolucionaron los sentimientos predominantes entre septiembre y diciembre frente a la gestión de La Libertad Avanza, en un contexto nacional atravesado por transformaciones económicas y políticas profundas.

Ante la consulta sobre qué nota le pondrían a la gestión del presidente Javier Milei de una escala del 1 al 10, el promedio de respuestas se ubicó en 5,64 , con una mediana de 5 y una moda de 1 .

Este resultado refleja una sociedad dividida y expectante: el Gobierno se mantiene por encima del umbral de desaprobación, pero lejos de un respaldo sólido y entusiasta.

El promedio ligeramente superior a 5 sugiere que Milei conserva una base de apoyo suficiente para sostener su liderazgo, aunque la mediana en 5 confirma que la mitad del país se ubica entre la neutralidad y la duda. La moda en 1, en tanto, evidencia la existencia de un núcleo de rechazo intenso y muy activo.

nota

nota2

emocion

Ese cuadro político se refleja directamente en el mapa de sentimientos que revela el mismo estudio. La preocupación continúa siendo la emoción predominante, aunque mostró una leve baja entre septiembre (49,64%) y diciembre (44,51%). Pese al descenso, sigue siendo, por lejos, el sentimiento que define a la mayoría de la población.

El dato más contundente del período es el fuerte crecimiento del enojo, que se duplicó en apenas tres meses: pasó del 5,04% al 10,12%. Esta evolución indica que el malestar social no solo persiste, sino que comienza a expresarse de forma más directa y menos contenida.

En sentido inverso, la tranquilidad sufrió una caída profunda, retrocediendo del 26,14% al 18,79%. La pérdida de más de siete puntos revela que la sensación de estabilidad se debilita en amplios sectores de la sociedad.

La satisfacción, si bien creció del 3,36% al 11,85%, continúa siendo una emoción minoritaria y todavía insuficiente para modificar el tono general del clima social. La alegría, por su parte, permanece en niveles mínimos: apenas 1,45% de los sanjuaninos la señala como emoción dominante.

emocion5

La combinación de estos indicadores muestra a un país que no ha entrado en una crisis de rechazo generalizado, pero que tampoco transita un período de confianza extrema según el informe de Arias Comunicación. La aprobación de la gestión Milei se sostiene sobre un terreno emocional frágil, donde la preocupación sigue dominando, el enojo crece, la tranquilidad se retrae y las emociones positivas avanzan con lentitud.