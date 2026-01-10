sábado 10 de enero 2026

Siniestro fatal

Tragedia en Corrientes: una pareja murió calcinada tras un choque frontal contra un camión en la Ruta 14

Las víctimas eran oriundas de Misiones. Tras el impacto, ambos vehículos se incendiaron. El conductor del camión salió ileso.

Por Redacción Tiempo de San Juan
El accidente se produjo a unos 10 kilómetros de Santo Tomé (Bomberos Voluntarios Santo Tome Corrientes).

Dos personas murieron este viernes en la provincia de Corrientes tras un choque seguido de incendio sobre la Ruta Nacional 14. Las víctimas fueron encontradas calcinadas en su propio auto, luego de que chocaran frontalmente contra un camión.

El siniestro se produjo en horas de la mañana a unos 10 kilómetros al norte de la ciudad de Santo Tomé, en la zona del Santuario del Gauchito Gil. Estuvieron involucrados un camión que llevaba un contenedor y un auto Fiat Siena en el que circulaban las víctimas.

Según indicaron medios locales, el camión circulaba en sentido norte-sur, mientras que el auto lo hacía en sentido contrario al momento del siniestro. Tras el choque frontal, ambos vehículos terminaron sobre una de las banquinas, donde se desató un voraz incendio que redujo a cenizas al auto y a la cabina del camión.

En un primer momento, se confirmó una sola víctima fatal: el conductor del Fiat Siena, quien murió en el acto, mientras que el chofer del camión resultó ileso. Sin embargo, una vez controlado el fuego, fue hallado el cuerpo calcinado de la pareja de la víctima, según reconstruyó el Diario Digital Santo Tomé.

El equipo de Bomberos Voluntarios de Santo Tomé, que intervino en el siniestro, indicó que recibió ayer un llamado de un vecino de la zona que alertaba sobre un choque entre un camión y un auto a la altura del kilómetro 693 de la ruta. Ambos vehículos se encontraban en llamas.

“Inmediatamente, se procede a llamar personal. Sale la primera dotación autobomba grande, y llegando al lugar, viendo la dimensión del incendio, se pide apoyo de agua y personal. Luego de un arduo trabajo, se logró extinguir el foco”, explica el comunicado, publicado en Facebook.

Luego, los brigadistas lograron extraer del auto a las dos víctimas, que fueron halladas calcinadas por las llamas. Las personas fallecidas eran un matrimonio oriundo de la localidad misionera de San Vicente.

En el lugar también intervino personal de Gendarmería Nacional y de Seguridad Vial. Luego del siniestro, el tránsito fue interrumpido en ambas manos hasta que efectivos de la Comisaría Primera realizaron las pericias correspondientes.

Según una de las principales hipótesis, el Fiat Siena habría intentado adelantarse a otros vehículos que circulaban en el mismo sentido y, al hacerlo, no advirtió la presencia de un camión que venía en sentido contrario, que lo embistió de frente.

FUENTE: Infobae

