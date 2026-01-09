viernes 9 de enero 2026

Le cayó de un 4° piso

Habló el hombre al que le estalló en la cabeza un vidrio mientras desayunaba en un bar: qué dijo

Pablo, de 50 años, sufrió cortes en la cabeza y debieron darle 30 puntos de sutura por un accidente que pudo haberle costado la vida

Por Redacción Tiempo de San Juan
Pablo aseguró que sigue vivo de milagro tras recibir el impacto de un vidrio que cayó de un 4° piso.

Pablo tiene 50 años y su imagen se volvió viral este jueves por un impactante e insólito accidente que pudo haber sido una tragedia. Mientras desayunaba tranquilo en una mesa en la vereda de un bar de Colegiales, un panel de vidrio de un balcón ubicado en un cuarto piso estalló sobre su cabeza, dejándolo nocaut e inconsciente durante algunos segundos.

"Creo que tuve mucha suerte porque otros no lo resisten. Mi cabeza es muy dura", contó este viernes Pablo al romper el silencio ante los medios después de haber pasado varias horas internado y con estrictos controles médicos por lo brutal del impacto en la cabeza.

La secuencia quedó registrada por una de las cámaras de seguridad que están en el local comercial, ubicado sobre la calle Ciudad de la Paz al 300, junto a la planta baja de un edificio de departamentos.

"Apenas reacciono, estuve unos segundos inconscientes y me ayudaron la gente de Candela, del bar. Después vino la gente del SAME, del Pirovano y me hicieron los 30 puntos (de sutura). No la pasé bien", insistió.

Ciudad de la Paz al 300, Colegiales: el blindex de un balcón se desprendió y casi mata a un hombre de 50 años que desayunaba en en la vereda. Foto: Maps

Pablo estaba desayunando en el local Candela Mate y Café. Lautaro, que trabajaba como cocinero en el comercio, contó a Clarín que él y sus compañeros estaban en el interior del negocio cuando escucharon "un estruendo importante" y que en un primer momento creyeron que se trataba de "un choque de autos".

"Al salir, encontramos la mesa tirada en el piso y al hombre sentado, semi inconsciente, aunque afortunadamente recuperó la conciencia a los pocos minutos", relató.

Pablo sufrió cortes en la cabeza, el cuello y uno de sus brazos. "Voy de médico en médico. Tiene que venir la enfermera, el médico clínico un par de veces por semana. Estoy rodeado de médicos", se quejó en una entrevista con el canal América.

Sobre su estado de salud actual, Pablo aseguró en declaraciones posteriores a C5N que está "mejorando, pero los dolores de cabeza siguen estando" y le duele el brazo cuando mueve los dedos. "No la saqué tan barata como dijeron por ahí", se quejó por el tratamiento que le dieron los medios al accidente.

"Podía pasar en cualquier momento"

Horas después de que se conociera el video del accidente, en el balcón del departamento del cuarto piso todavía se veían las cintas colocadas por la policía en el hueco que quedó en la estructura del blindex. Mientras tanto, las mesas de la cafetería estaban adentro o bajo techo, por precaución.

Clarín recorrió el lugar y pudo saber el departamento involucrado está deshabitado haces dos años y allí solía funcionar una financiera. De hecho, en la mayoría de las unidades del edificio, que tiene unos 15 años de antigüedad, hay consultorios médicos y oficinas.

Al parecer, el propietario del departamento del que se desprendió el blindex reside en Corrientes.

"La persona accidentada se encuentra en buen estado de salud. Incluso, lo vi tomando café hace tres días. Vive en la esquina y no presentó complicaciones tras el episodio", dijo a Clarín un vecino del barrio, de nombre Nicolás, quien trabaja como arquitecto.

Desde ese rol, cuestionó que el mantenimiento de los edificios del lugar es "escaso", lo que refleja "una falta de cuidado general en la zona". "Esto podía pasar en cualquier momento", afirmó.

FUENTE: Clarín

