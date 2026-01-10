Murió un reconocido cantante tras la caída de una avioneta

El mundo de la música popular de Colombia atraviesa horas de profundo impacto tras confirmarse la muerte del cantante Yeison Jiménez , quien figura entre las víctimas fatales del accidente aéreo ocurrido este sábado 10 de enero en el departamento de Boyacá .

Según un reporte del Ministerio de Defensa al que accedió Infobae Colombia, el artista apareció en la nómina oficial de personas fallecidas junto a otros músicos que viajaban en la aeronave siniestrada. El avión tenía como destino la ciudad de Medellín y se estrelló en la vereda Romita, ubicada sobre la ruta que conecta Paipa con Duitama, durante la tarde.

Jiménez se dirigía a la capital antioqueña para luego continuar viaje hacia el municipio de Marinilla, donde tenía previsto brindar un concierto. La noche anterior, el viernes 9 de enero, se había presentado en Málaga, Santander, actuación que terminó siendo la última de su carrera.

De acuerdo con los primeros reportes, tras impactar contra el suelo la aeronave se incendió, lo que generó momentos de extrema tensión entre los vecinos de la zona, quienes alertaron de inmediato a los servicios de emergencia. Personal del Cuerpo de Bomberos y ambulancias acudieron al lugar para asistir en el operativo.

image

En paralelo, en redes sociales comenzó a circular el testimonio de un usuario que afirmó haber presenciado instantes previos al accidente. Según su relato, la avioneta habría perdido el control segundos después de iniciar el despegue, presuntamente al no lograr la altura necesaria para elevarse.

La noticia sacudió al ambiente artístico, ya que Yeison Jiménez atravesaba uno de los puntos más altos de su trayectoria. Había sido una de las principales figuras de la reciente Feria de Manizales y tenía programadas importantes presentaciones, entre ellas un show en el estadio El Campín de Bogotá, previsto para el 28 de marzo de 2026, como continuidad del multitudinario recital brindado en julio de 2025. Nacido en Manzanares, Caldas, el cantante se había consolidado como uno de los referentes del género popular en el país.

Con el correr de las horas, también resurgieron declaraciones que el propio artista había realizado tiempo atrás sobre su temor a los accidentes aéreos. En entrevistas televisivas, Jiménez había contado que soñó en al menos tres oportunidades con un desenlace fatal vinculado a un vuelo, experiencias que él mismo describió como premonitorias.

En esos relatos, el cantante narraba cómo advertía al piloto sobre posibles fallas técnicas y cómo, en su último sueño, veía el accidente y la posterior cobertura mediática. Aquellos testimonios, que en su momento generaron impacto entre sus seguidores, hoy cobran un significado aún más conmovedor.