Griselda Siciliani confirmó la infidelidad de Luciano Castro: "Yo lo elijo así"

Este jueves por la mañana, Griselda Siciliani habló por primera vez y sin cassette luego de que trascendiera que su pareja, Luciano Castro, le había sido infiel con una mujer de Dinamarca durante un viaje a España que realizó el año pasado.

La actriz enfrentó la polémica luego de que saliera un audio a la luz del galán en el que se confirmaba el hecho. “Estoy involucrada porque estoy en pareja con él, pero en realidad es algo que le pasó a él. No lo siento muy propio”, destacó la protagonista de Envidiosa (Netflix).

Lejos de mostrarse irritada al respecto, Siciliani explicó que es consciente de la situación y que conoce a Castro hace más de 20 años, pese a que están en pareja desde mayo del 2024.

“Yo ya sé quién es Luciano. Yo lo elijo así, no elijo a alguien imaginando que va a ser de otra manera...", señaló la actriz.

Y agregó en la entrevista que le brindó a Moria Casán para La mañana con Moria (El Trece): "Mis relaciones son de complicidad y de autonomía total. Estoy en una etapa de relax, de disfrute, de pasarla bien”.

De todas maneras, Griselda reconoció que hubiera preferido que nada de esto saliera a la luz. En ese sentido, advirtió que la exposición pública de los últimos días no le gustó y le resultó incómoda. “La exposición es lo que me da un poco de fiaca. No es que me da lo mismo. No me gusta escuchar que hablen de mi novio o de mí”, comentó.

Ante la consulta de la One sobre si tenían una pareja abierta, Siciliani fue tajante: "Nosotros no tenemos pareja abierta ni poliamor. Si él me viniese a contar una intimidad, me muero. Es su vida, su intimidad”.

Aunque aseguró que lo que más tedio le dio fue la viralización del tema, algo que ya no tiene vuelta atrás: “Cuando la intimidad se vuelve pública hay algo que hay que atajar. Eso es lo que estoy pensando estos días”.

En ese sentido, Griselda fue determinante al referirse al audio que salió a la luz en el que se lo escucha a Castro hablando en neutro y seduciendo a una joven danesa: “Me hubiese gustado no escuchar ese audio”.

“Él me dijo que eso era cierto... No es un hombre cuidadoso, prolijo. Es algo que él trae. Es este hombre”, concluyó Siciliani.

FUENTE: Clarín