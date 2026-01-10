sábado 10 de enero 2026

Cambios

Un mandamás de un importante grupo con negocios en San Juan anunció su salida y generó sorpresa

La decisión de Diego Marcantonio, gerente país de Cencosud Argentina, se hará efectiva el 1° de abril y abrió un proceso de búsqueda de su reemplazo, en un contexto de cambios estratégicos para el grupo chileno.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

El comienzo del año trajo movimientos inesperados en la cúpula de una de las compañías más importantes del país. Diego Marcantonio, máximo responsable de la operación nacional del grupo Cencosud -que cuenta con negocios en San Juan-, anunció que dejará su cargo a partir del próximo 1° de abril, una decisión que generó sorpresa en el ámbito empresarial y comercial.

Según informó La Nación, Marcantonio se desempeñaba como gerente país de Cencosud Argentina desde 2019 y tenía bajo su órbita todos los negocios del grupo en el país, incluyendo las cadenas de supermercados Jumbo, Disco y Vea, los homecenters Easy y la división de centros comerciales, con Unicenter como principal activo.

image

Desde la casa matriz del holding, con sede en Santiago de Chile, confirmaron que ya se puso en marcha el proceso de búsqueda de su reemplazante. Para esa tarea, Cencosud contrató a la consultora internacional de head hunting Egon Zehnder. De acuerdo a un comunicado interno, la evaluación incluirá candidatos tanto internos como externos, con el objetivo de garantizar “el mejor liderazgo para enfrentar los desafíos y oportunidades presentes y futuros” en la Argentina. En ese mismo mensaje, la empresa señaló que Marcantonio decidió cerrar su etapa en el grupo para encarar nuevos desafíos personales y profesionales.

Cabe destacar que Cencosud tiene una fuerte presencia en San Juan, donde opera a través de varias sucursales de supermercados Vea y una tienda Easy. Cabe destacar que Cencosud tiene una fuerte presencia en San Juan, donde opera a través de varias sucursales de supermercados Vea y una tienda Easy.

La salida del ejecutivo se produce en un contexto de cambios estratégicos para Cencosud en el país. En las últimas semanas, la compañía se retiró de la puja por la compra de Carrefour Argentina, aunque meses antes había concretado la adquisición del negocio local de la cadena mayorista Makro, una operación clave para su posicionamiento en el segmento mayorista.

Marcantonio era considerado un hombre de extrema confianza de la familia Paulmann, propietaria del grupo. Había ingresado a Cencosud en 1994 como analista contable y, a lo largo de tres décadas, ocupó distintos cargos de relevancia, entre ellos la gerencia de Administración y Finanzas de Retail Financiero Argentina. Además, desarrolló parte de su carrera a nivel internacional, con pasos por Brasil y por la casa matriz en Chile.

