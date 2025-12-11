Tras el cierre de un importante supermercado en Rawson, ¿qué pasó con los ofrecimientos de retiros voluntarios en San Juan?

El cierre definitivo del supermercado Vea de Villa Krause -ocurrido a inicios de octubre pasado- reactivó la discusión sobre los retiros voluntarios en las grandes cadenas con sede en la provincia . Según confirmó a Tiempo de San Juan la secretaria general del Sindicato Empleados de Comercio (SEC), Mirna Moral, todos los trabajadores afectados por esa sucursal ya resolvieron su situación mediante despidos indemnizados, reubicaciones o acuerdos voluntarios.

Estadística La inflación de noviembre en San Juan fue del 2,1%, por debajo de la media nacional

De no creer Insólito choque en la playa de estacionamiento de un conocido supermercado en Capital

Desde el SEC informaron que en el Vea de Villa Krause trabajaban 16 personas. De ese total, dos fueron despedidas con el 100% de la liquidación, mientras que el resto accedió a retiros voluntarios o fue reinsertado en otras sucursales. Moral destacó que la empresa pagó las indemnizaciones “en un solo pago” y que la propuesta de retiro estuvo disponible para todas las sucursales previo al cierre, permitiendo que empleados de otros locales también optaran por esa salida.

La dirigente señaló que el operativo de cierre “no fue tan cruel ni tan malo como en otros lugares”, ya que, según informó, la empresa se hizo cargo del pago total y gestionó reubicaciones para quienes quisieron continuar trabajando.

La situación en Libertad

Moral advirtió que el panorama es distinto en Hiper Libertad, donde continúa el ofrecimiento de retiros voluntarios como parte de un proceso de achicamiento. La empresa comenzó ofertando el 40% de la liquidación, pero luego de la intervención del gremio ese monto se elevó al 70% en varios casos. En los últimos meses, entre ocho y nueve empleados aceptaron la propuesta.

La sindicalista también denunció problemas internos y “abuso de autoridad” por parte de la gerencia local, que estaría responsabilizando a los trabajadores por la falta de ventas y mencionando la posibilidad de un cambio de formato que podría implicar despidos. El SEC llevó estos reclamos a la Subsecretaría de Trabajo.

Una tendencia en crecimiento

El cierre del Vea de Rawson se dio en medio de una ola de retiros voluntarios en supermercados de la provincia, una modalidad que —según Moral— se intensificó desde mediados de año. La gremialista explicó que el SEC prefiere este mecanismo antes que despidos sorpresivos, aunque advirtió que en algunos comercios se ofrecen montos muy inferiores al correspondiente por indemnización.

En octubre, el sindicato contabilizaba 180 bajas laborales en 2024, una cifra menor a los 257 despidos registrados hasta septiembre del año anterior. Sin embargo, expresaron preocupación por acuerdos en los que los trabajadores aceptan retiros con porcentajes bajos por desconocimiento o temor.

Además de Vea y Libertad, el SEC sigue de cerca casos en Data2000 y Maxi Brand, donde se estarían ofreciendo pagos equivalentes al 100%, lo que constituye despidos formales.