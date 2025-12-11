Pese a la sequía de las lagunas, el Parque Sarmiento de Zonda, se convirtió en un aula a cielo abierto y suma propuestas para el verano

El Parque Sarmiento de Zonda sigue siendo el Parque Sarmiento, lo que no se puede decir es que el humedal que lo caracteriza, y de gran importancia para la provincia, siga siendo tal. Es que la actual crisis hídrica hizo lo suyo secando las napas freáticas –por ende las lagunas-, algo que empeorará en los meses de verano. No obstante sus “guardianes”, siguen trabajando para cuidar su flora y fauna, sobre todo sus aves, y han convertido a esta área protegida en una especie de aula a cielo abierto que este año recibió a más de 3 mil personas que recorrieron el lugar y escucharon una charla sobre su preservación. ¿La buena noticia? Desde hoy su horario se extiende a partir de las 8 hasta las 12.30 y de 16.30 a 20, de lunes a domingo, para dar la bienvenida a quienes quieran realizar avistajes y conocer la zona por alguno de sus dos senderos.

Además en enero comenzarán las visitas guiadas nocturnas a partir de las 22, las jornadas de arte para chicos, las exposiciones referidas a flora y fauna con científicos del Conicet, entre otras que conforman el calendario que se dará a conocer en los próximos días.

parque2 El secretario de Ambiente de la provincia, Federico Ríos Yañez, junto con miembros de la comunidad educativa de la escuela Mercedes Nievas de Castro, inauguraron un mural del artista Marcos Díaz Rossi.

El Parque en la escuela

El mural inaugurado esta mañana forma parte del programa que tiene la Secretaría de Ambiente con las escuelas zondinas que reciben charlas sobre la incidencia del Parque en la vida humana y el cuidado que demanda. Así cada comunidad educativa va realizando una obra de arte alusiva a las aves que allí habitan. Esa vez fue el turno del establecimiento de nivel primario “Mercedes Nievas de Castro”, donde el reconocido artista, Marcos Díaz Rossi, pintó un Tachurí Siete Colores, pájaro pequeño y típico de la zona.

Esta obra de arte es acompañada por una frase que dice “Una jaula no es un hogar, las aves merecen el cielo”.

La intención es sumar hitos para que la comunidad tome conciencia de la necesidad de preservar especies, teniendo en cuenta que el decomiso de aves para su venta ilegal sigue siendo una constante en la provincia.

“Se hacen controles y fuertes fiscalizaciones, pero hay un punto importante que es hacer tomar conciencia a la comunidad para lo que trabajamos de manera permanente. Son los chicos los que toman más conciencia por lo que esperamos que en el futuro cercano las cosas cambien. Por eso apostamos mucho a los clubes ambientales”, dice Cristián Piedrahita, coordinador del área protegida.

Sólo para armar un mapa mental y entender la importancia de este espacio hay que pensar que, inicialmente, es un humedal de gran valor para una zona desértica como San Juan que abarca 748 hectáreas, y dista a sólo 20 kilómetros de la Capital Sanjuanina. Un verdadero pulmón verde, ahora víctima de la sequía sin precedentes que sufre la provincia. Tanto que de humedal sólo le queda el nombre. “Sí debo decir que la napa freática ha subido un poco, pero llega el verano y la demanda de agua es mayor y vuelve a bajar. De todos modos estamos esperanzados en que pronto vuelva a conformarse el humedal”, dice Piedrahita.

Uno de los problemas es que cuando las lagunas se secan las aves de ambiente acuático como patos, garzas y gallaretas, desaparecen, o al menos quedan muy pocas. El resto de la fauna sigue en pie con las especies que allí habitan, según los avistajes que realizar los agentes de conservación de la Secretará de Ambiente.

“El humedal depende de la cota del Dique de Ullum, ya que esta debe ser de 750 metros sobre el nivel del mar para que se formen las lagunas, y estamos muy por debajo. Igual nosotros no cerramos las puertas. El parque es una gran aula cielo abierto. Recibimos muchas escuelas, cada año tenemos más visitas y lo aprovechamos para hacer una firme campaña de educación ambiental”, agrega.

En las recorridas que continuarán durante todo el verano se muestra y explica la importancia de la fauna autóctona como así también de las exóticas, en dos senderos interpretativos. Uno es el denominado del Monte y otro el Carrizal, con una duración aproximada de una hora veinte minutos. El ingreso se realiza por calle las Moras, y casi de inmediato se encuentran algunos de los 8 agentes que ofician de anfitriones y educadores.

Hasta que se produzca el milagro del agua, y la sequía continúe, el Sarmiento seguirá en lucha constante, para evitar la depredación, mantenerlo lejos de los focos de incendio y evitar la caza de aves para su comercio ilegal. Mientras tanto sus puertas están abiertas para quienes quieran conocer la riqueza de su flora y fauna que subsiste pese a todo.