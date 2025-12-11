Piden ayuda para una estudiante sanjuanina que está grave

Una estudiante de la Licenciatura en Inglés de la Facultad de Filosofía, Humanidades y Artes (FFHA) de la Universidad Nacional de San Juan atraviesa un delicado cuadro de salud y su entorno inició una campaña solidaria para colaborar con ella y su familia. Se trata de María Celeste Arredondo, joven sanjuanina que actualmente permanece en estado crítico.
A través de un flyer difundido por la comunidad estudiantil, se informó que Celeste “está atravesando un grave problema de salud” y que su familia necesita ayuda para afrontar los gastos que demanda la situación. Además, pidieron mantener activa una cadena de oración por su recuperación.
Quienes deseen colaborar económicamente pueden hacerlo mediante el alias mcelestearredondo.mp, cuya cuenta está a nombre de María Celeste Arredondo.