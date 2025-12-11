Piden ayuda para una estudiante sanjuanina que está grave

Una estudiante de la Licenciatura en Inglés de la Facultad de Filosofía, Humanidades y Artes (FFHA) de la Universidad Nacional de San Juan atraviesa un delicado cuadro de salud y su entorno inició una campaña solidaria para colaborar con ella y su familia. Se trata de María Celeste Arredondo, joven sanjuanina que actualmente permanece en estado crítico.