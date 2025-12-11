Conocé, una por una, a las candidatas a Criollita Veinticinqueña

Este fin de semana, con la elección de la Criollita Veinticinqueña y el desfile gaucho, comenzará la 51º edición de la Fiesta del Carrerito.

La Municipalidad de 25 de Mayo dio a conocer la lista de jóvenes que competirán por el título de Criollita Veinticinqueña, en el marco de del 51º Festival Provincial del Carrerito Sanjuanino, que se vivirá este domingo 14 de diciembre y continuará los próximo 20 y 21 de diciembre. Este año son cinco las postulantes que buscarán obtener el tradicional reconocimiento.

La ganadora del certamen se conocerá tras la elección que se a cabo este domingo, en la Plaza Santa Rosa, durante la primera noche de la celebración. Ese mismo 14 de diciembre, antes de la elección, se desarrollará el clásico desfile gaucho, que contará con la participación de agrupaciones del departamento y de zonas vecinas. La jornada concluirá con actuaciones de academias de danza y artistas locales.

En tanto que, el fin de semana siguiente, la fiesta departamental continuará con la actuación de academias, artistas locales y provinciales, en la esquina de la Municipalidad y la Parroquia de Santa Rosa. También habrá feria de artesanos y emprendedores y un patio gastronómico. image Maria Balmaceda Flores

18 años

Esta Finalizando el nivel secundario

Representa a la Agrupación Gaucha Enzo Julian.

Hobby: Bailar y jugar al futbol. image Marcia Vera

19 años

Estudia Tecnicatura en Exteriorizacion.

Hobby: Ir al Gym

Representa al Balneario Municipal. image Agustina Agüero Domínguez

18 Años.

Representa: Academia Pilchas Gauchas

Estudia Profesorado de Nivel Inicial.

Hobby: Bailar folclore y jugar al fútbol. image Martina Naiara Olivera Garay

21 Años

Representa: Club Sportivo 25 de Mayo.

Estudia: Profesorado de Nivel Inicial.

Hobby: Bailar, hacer deporte y andar en bicicleta. image Celeste Millan Fernández

22 Años.

Representa: Unión Vecinal Tupelí

Estudia: instrumentadora Quirúrgico

Es emprendora.

Hobby: Escuchar Música y viajar.

