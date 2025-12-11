Conocé, una por una, a las candidatas a Criollita Veinticinqueña

Este fin de semana, con la elección de la Criollita Veinticinqueña y el desfile gaucho, comenzará la 51º edición de la Fiesta del Carrerito.
La Municipalidad de 25 de Mayo dio a conocer la lista de jóvenes que competirán por el título de Criollita Veinticinqueña, en el marco de del 51º Festival Provincial del Carrerito Sanjuanino, que se vivirá este domingo 14 de diciembre y continuará los próximo 20 y 21 de diciembre. Este año son cinco las postulantes que buscarán obtener el tradicional reconocimiento.
La ganadora del certamen se conocerá tras la elección que se a cabo este domingo, en la Plaza Santa Rosa, durante la primera noche de la celebración. Ese mismo 14 de diciembre, antes de la elección, se desarrollará el clásico desfile gaucho, que contará con la participación de agrupaciones del departamento y de zonas vecinas. La jornada concluirá con actuaciones de academias de danza y artistas locales.
En tanto que, el fin de semana siguiente, la fiesta departamental continuará con la actuación de academias, artistas locales y provinciales, en la esquina de la Municipalidad y la Parroquia de Santa Rosa. También habrá feria de artesanos y emprendedores y un patio gastronómico.
Maria Balmaceda Flores
18 años
Esta Finalizando el nivel secundario
Representa a la Agrupación Gaucha Enzo Julian.
Hobby: Bailar y jugar al futbol.
Marcia Vera
19 años
Estudia Tecnicatura en Exteriorizacion.
Hobby: Ir al Gym
Representa al Balneario Municipal.
Agustina Agüero Domínguez
18 Años.
Representa: Academia Pilchas Gauchas
Estudia Profesorado de Nivel Inicial.
Hobby: Bailar folclore y jugar al fútbol.
Martina Naiara Olivera Garay
21 Años
Representa: Club Sportivo 25 de Mayo.
Estudia: Profesorado de Nivel Inicial.
Hobby: Bailar, hacer deporte y andar en bicicleta.