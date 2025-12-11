Inesperado: gritos y enojo en la Terminal de San Juan por un cono del estacionamiento

Momento de tensión en la Terminal de Ómnibus de San Juan por un conductor que se enojó en la playa de estacionamiento.

Un momento de tensión, con gritos y enojo, se vivió este miércoles en la Terminal de Ómnibus de San Juan. Increíblemente, todo se originó por un cono naranja en la zona de la playa de estacionamiento del complejo, donde un conductor se enfureció y terminó revoleando el elemento de seguridad.

Sorprendidos por lo sucedido, testigos del hecho filmaron el momento y compartieron el video con Tiempo de San Juan.

En las imágenes se observa al conductor de una camioneta, quien baja muy ofuscado de su vehículo y comienza a gritarle al cuidacoches del lugar.

“¡Mirá cómo me dejaste la pintura!”, grita el hombre, que aparentemente rayó la chapa de su vehículo con el elemento indicador. Acto seguido, toma el cono y lo revolea mientras asegura: “Siempre ponés este cono de m…”.

Por su parte, el cuidador de los autos en el lugar le responde: “Fuiste vos”, acusándolo de haber provocado el daño en su propia camioneta.

La situación, que afortunadamente no derivó en un acto de violencia mayor, revolucionó el lugar y generó sorpresa entre quienes estaban allí y observaron lo sucedido.