jueves 11 de diciembre 2025

Barrio La Estación

Atrapan a la joven que le dio puntazos por la espalda a otra en Rawson: llevaba más de 20 días prófuga

Se trata de Brisa Flores. La misma era intensamente buscada desde el 17 de noviembre. Estaba oculta en la casa de su abuela.

Por Redacción Tiempo de San Juan
El caso recayó en manos del fiscal José Plaza de UFI Genérica y se investigó a fondo para dar con la principal sospechosa, identificada como Brisa Flores. Por mucho tiempo estuvo prófuga, burlándose de la ley, pero finalmente fue atrapada este miércoles en horas de la tarde por miembros de la brigada de esta unidad fiscal.

Brisa se encontraba escondida en la casa de su abuela, también oriunda de Rawson. Ahora esta mujer, tras estar 23 días prófuga, se sentará frente al juez para ser imputada formalmente del delito que cometió.

El hecho fue gravísimo y todo quedó grabado. La damnificada se encontró con tres mujeres y con una de ellas tenía problemas de vieja data. La pelea entre ellas comenzó y en el medio, una cómplice le empezó a propinar puntazos por la espalda.

Afortunadamente los puntazos no fueron de gravedad y la damnificada se encuentra fuera de peligro.

Mirá el video de la brutal agresión:

