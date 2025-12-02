martes 2 de diciembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Dictamen judicial

Un joven sanjuanino fue acusado de golpear a su hijo, no hallaron pruebas y terminó sobreseído

Fue denunciado en julio pasado y hasta pasó tres días detenido. La fiscalía lo investigó por lesiones, pero ninguna prueba respaldó la acusación.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Imagen ilustrativa

Imagen ilustrativa

Un joven de Rivadavia fue denunciado por supuestamente haber golpeado a su pequeño hijo, quedó preso durante tres días y llegó a ser investigado como presunto agresor. Este lunes la causa dio un vuelco inesperado: la fiscal del caso concluyó que no había evidencia para sostener la imputación y pidió su desvinculación total y definitiva del proceso penal.

Lee además
el terrible calvario que vivian los ninos adoptados por el gendarme golpeador: lo dejaron preso
Impactante caso

El terrible calvario que vivían los niños adoptados por el gendarme golpeador: lo dejaron preso
El gendarme actualmente se encuentra detenido con prisión preventiva.
El horror en casa

Una policía sanjuanina, esposa del gendarme golpeador, también será imputada por los maltratos a sus hijos adoptivos

El caso comenzó el 25 de julio de 2025, cuando una docente de un jardín de Santa Lucía denunció que el niño de 4 años había ingresado llorando y con el ojo hinchado. Según la maestra, el pequeño manifestó que su papá le había pegado, por lo que el establecimiento activó el protocolo escolar y dio aviso a la Unidad Fiscal CAVIG. A partir de esa declaración espontánea, la fiscal Naida Pons Belmonte inició una investigación por presuntas lesiones y ordenó las primeras medidas.

Un día después, un médico legista examinó al niño y constató lesiones leves de antigua data. Con ese informe y la denuncia escolar, la fiscalía solicitó al juez Diego Manuel Sanz una orden de allanamiento y detención contra el joven de apellido Arnau, de 22 años. El operativo se concretó el 29 de julio, fecha en que el muchacho fue detenido en su casa en Rivadavia.

Las pericias y entrevistas no pudieron confirmar la denuncia y ninguna prueba respaldó la acusación.

El 1 de agosto se realizó la audiencia de control de detención y formalización. Arnau, asistido por la abogada María Filomena Noriega, fue imputado por el delito de lesiones leves agravadas por el vínculo. Tras esa audiencia recuperó la libertad mientras avanzaba la investigación, en paralelo con medidas de protección para el niño. Él ya estaba separado de la mamá del pequeño hace tiempo, pero a partir de ese momento no pudo verlo más.

Durante los meses siguientes la fiscalía reunió distintas pruebas: entrevistas psicológicas, evaluaciones socioambientales, informes de la Dirección de Niñez y otras medidas técnicas. Ninguna de ellas permitió acreditar que el joven hubiera golpeado a su hijo ni reconstruir de manera precisa el tiempo, modo y lugar del supuesto hecho. Los profesionales incluso determinaron que el niño no tenía las capacidades cognitivas necesarias para brindar una declaración testimonial válida, por lo que no podía ser oído mediante Cámara Gesell.

El joven siempre negó haber golpeado a su hijo y la investigación no logró demostrar lo contrario.

Ante la falta de indicios consistentes, la fiscal Pons Belmonte emitió un dictamen en el que señaló que no existían elementos suficientes para sostener la acusación. Explicó que la prueba reunida no alcanzaba el estándar necesario para llevar el caso a juicio y que debía aplicarse el principio in dubio pro reo, además de considerar que el proceso penal no era la vía adecuada cuando no aportaba a la protección integral del niño, cuyas intervenciones ya estaban siendo tratadas en el fuero de Familia.

Finalmente, el juez Diego Manuel Sanz avaló el criterio del Ministerio Público Fiscal y dictó el sobreseimiento total y definitivo de Santiago Arnau. Entendió que la investigación estaba agotada y que no existía posibilidad razonable de incorporar nueva prueba que permitiera avanzar con una acusación. Con esa resolución, el joven quedó completamente desvinculado de la causa.

Temas
Seguí leyendo

Crimen de Villa San Patricio: ratificaron la preventiva para el principal acusado de asesinar a un joven de dos disparos

Quién es el joven baleado por su vecino en Rawson y el pedido de cadenas de oración

El joven que recibió un tiro en Rawson en realidad fue baleado por su vecino que, al parecer, quería atacar a los ladrones

La mujer de "Los Borges" irá a juicio en Flagrancia por entrar a la casa de su exesposo y cometer destrozos

Video exclusivo: así fue la detención en la casona usurpada de Capital y el trasfondo del enfrentamiento por "celos"

Aberrante causa: el policía, su hermano y su padre acusados de abusar a dos nenas fueron condenados

Despiden los restos de la sanjuanina que murió tras volcar en Mendoza

La casona de Avenida Rawson, otra vez fue escenario de tensión: más de 20 detenidos, armas y una puja familiar

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
la casona de avenida rawson, otra vez fue escenario de tension: mas de 20 detenidos, armas y una puja familiar
Capital

La casona de Avenida Rawson, otra vez fue escenario de tensión: más de 20 detenidos, armas y una puja familiar

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Una patrulla custodiaba la vivienda de la anciana.
Robo a domicilio

Tres asaltantes atacaron a una anciana de Rawson, casi la ahorcaron y le robaron dólares y artefactos

La casona de Avenida Rawson, otra vez fue escenario de tensión: más de 20 detenidos, armas y una puja familiar
Capital

La casona de Avenida Rawson, otra vez fue escenario de tensión: más de 20 detenidos, armas y una puja familiar

El gendarme actualmente se encuentra detenido con prisión preventiva.
El horror en casa

Una policía sanjuanina, esposa del gendarme golpeador, también será imputada por los maltratos a sus hijos adoptivos

Video exclusivo: así fue la detención en la casona usurpada de Capital y el trasfondo del enfrentamiento por celos
Caos en Avenida Rawson

Video exclusivo: así fue la detención en la casona usurpada de Capital y el trasfondo del enfrentamiento por "celos"

Carlos Gabriel Torres frente al juez Eugenio Barbera.
Pervertido sexual

Abusó de la hija de una vecina en Albardón y fue condenado, pero zafó de la cárcel

Te Puede Interesar

Médicos vs. fiscales, el primer enfrentamiento de la gestión Baigorrí
Fiscalía General

Médicos vs. fiscales, el primer enfrentamiento de la gestión Baigorrí

Por Redacción Tiempo de San Juan
Camiones por la ruta principal de la villa de Calingasta. Los vecinos no quieren que los camiones de Hualilán pasen por allí. 
Conflicto sin fin

Marchas y contramarchas: un nuevo capítulo en el caos político en Calingasta por el camino minero de Hualilán

Imagen ilustrativa
Dictamen judicial

Un joven sanjuanino fue acusado de golpear a su hijo, no hallaron pruebas y terminó sobreseído

San Martín confirmó nuevo técnico de cara a la Primera Nacional
Designaciones

San Martín confirmó nuevo técnico de cara a la Primera Nacional

Liliana La Borges Loyola en la audiencia de este martes.
La saga continúa

La mujer de "Los Borges" irá a juicio en Flagrancia por entrar a la casa de su exesposo y cometer destrozos