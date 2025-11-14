El terrible calvario que vivían los niños adoptados por el gendarme golpeador: lo dejaron preso

Este diario dio a conocer en exclusiva este jueves que un gendarme había sido detenido por golpear salvajemente a su hijo adoptivo de 5 años . Este viernes se realizó la audiencia contra este sujeto, i dentificado como Mauricio Sebastián Díaz , y los miembros de la UFI CAVIG mostraron el verdadero calvario que estaban viviendo los pequeños de 5 y 7 años.

La violencia que habría ejercido este gendarme contra los menores es brutal y datan desde hace años. Con los datos recabados por la fiscalía, la pareja de él identificada como C.P.P. -miembro de la Policía de San Juan- y madre adoptiva de los menores, estaba al tanto de estos hechos de violencia, pero nunca lo denunció por temor a él, a perder su trabajo y la adopción.

En la audiencia de este viernes, el fiscal Roberto Ginsberg solicitó la prisión preventiva para este sujeto y la imputación provisoria por lesiones agravadas por el vínculo. La defensa, a cargo de Manuel Giménez Puchol, solicitó la libertad. Finalmente, la jueza de Garantías Celia Maldonado de Álvarez le dictó la prisión preventiva por el plazo de 4 meses. Además, dio el “ok” para que se le haga Cámara Gesell -entrevista videograbada- a los dos menores.

La fiscalía solicitó medidas contra la madre adoptiva. Ella no se podrá acercar a los niños porque puede interferir en la investigación que ahora está en curso.

Los casos que se formalizaron este viernes

Esta pareja convivía con los pequeños -un niño y una niña de iniciales M.M.Q. y F.A.Q.- quienes aún conservan el apellido de origen, pero que están a la espera de la sentencia definitiva de adopción.

La denuncia en UFI CAVIG fue realizada por una familiar cercana, quien relató una larga secuencia de hechos violentos que habrían ocurrido dentro del domicilio de la pareja. Según expuso la fiscalía, el gendarme ejercía reiterados episodios de violencia verbal, psicológica y física contra su pareja, y con el tiempo estas agresiones se habrían extendido hacia los niños.

Uno de los hechos más graves ocurrió el 7 de agosto de 2023, cuando la madre de la mujer llegó al domicilio y encontró todo desordenado, a su hija llorando, y posteriormente pudo ver un video de las cámaras internas donde se observa a Díaz sacando un arma, apuntándole a Carla y disparando, aunque el proyectil impactó en la pared. El agujero habría sido luego tapado con mezcla y pintura.

La abuela materna comenzó a recibir y guardar videos de las cámaras de seguridad instaladas en casi todos los ambientes de la vivienda, detalle que había adelantado este diario sobre las cámaras. En uno de ellos, del 14 de diciembre de 2023, se escuchan gritos y golpes mientras Díaz maltrataba brutalmente al niño, entonces de 3 años. La mujer acudió inmediatamente y encontró al niño llorando, con las manos lesionadas.

Los episodios continuaron. El 11 de abril de 2025, la abuela llegó a la casa y halló al niño llorando desconsolado. Cuando intentó llamar a la policía, Díaz la tomó de los brazos y la sacó del domicilio, provocándole moretones. Un video de esa misma jornada muestra al imputado golpeando al pequeño en ambos costados de la cara, mientras la madre luego lo castigaba con una percha. El niño, aterrado, terminó haciéndose pis.

Los registros también muestran a Díaz rapando al niño y cortándole el pelo a la niña como castigo, además de otros episodios en los que ambos menores presentaban lesiones. En una ocasión, la niña refirió que un golpe de su padre le había lastimado la ceja.

La situación se volvió insostenible en noviembre de 2025, cuando la niña le pidió desesperadamente a su abuela que “hablara con el juez” y que se los llevara a vivir con ella, manifestando miedo por los hechos de violencia. Ese mismo día, la mujer observó nuevas lesiones en la cabeza de la menor, donde perdió hasta cuero cabelludo.