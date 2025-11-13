jueves 13 de noviembre 2025

Detienen en Chimbas a un gendarme acusado de propinarle golpizas a un nene que estaba por adoptar

La detención se realizó el pasado martes. Este hombre oriundo de Buenos Aires está muy complicado, ya que hay muchísimos videos de su casa que muestran la violencia que ejercía contra el menor.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Dos hermanitos sanjuaninos (un nene y una nena) que estaban entusiasmados porque una pareja los adoptó, en realidad estaban viviendo una pesadilla. Eran víctimas de violencia por parte del hombre que les prometió resguardo. El presunto agresor es un gendarme, miembro del Escuadrón 66 de Gendarmería. Este fue detenido en las últimas horas en su casa de Chimbas.

Los menores estaban en proceso de ser adoptados. Hace dos años estaban en “estudio” y pronto estaba a salir la resolución de que oficialmente iban a ser parte de esta pareja, expresaron fuentes judiciales.

Los niños, que son hermanos, en realidad vivían un calvario o por lo menos, el nene de 5 años. Este habría sido víctima de varios hechos de violencia donde este gendarme le propinaba palizas.

Un pariente político de los niños hizo la denuncia contra este hombre. El mismo se presentó en la UFI CAVIG, denunció los hechos y trajo consigo pruebas claves, los videos donde se ve a este sujeto golpear al menor.

Tras la denuncia, la unidad fiscal realizó un allanamiento en el Barrio Andacollo, Chimbas, dónde actualmente está residiendo este miembro de fuerza nacional. Ahí los brigadistas pudieron secuestrar todas las filmaciones. La casa estaba llena de cámaras, expresaron.

También le secuestraron el arma reglamentaria

Desde la Justicia explicaron que no se descarta que la hermana (que tiene 7 años) del presunto nene golpeado también haya sufrido violencia. Por tal razón, la fiscalía solicitará en la audiencia que a ambos se le haga Cámara Gesell (entrevista videograbada). El testimonio de la pareja de este gendarme también será clave para confirmar lo que se está investigando.

Chapa de violencia de género.jpg
