Mandan a la cárcel a los cabecillas de "La Banda del Pueblo Viejo", acusados de los ataques contra el otro grupo de la barrabrava

Este jueves, los hermanos Franco Ariel y Jonathan Mauricio González, los señalados de ser los cabecillas de “La Banda del Pueblo Viejo” , fueron condenados en la causa conocida por los enfrentamientos entre los dos bandos de la barrabrava de San Martín. Estos fueron señalados de los delitos (daños, amenazas, lesiones) en perjuicio de los integrantes del otro bando, que lleva el nombre de “La Nueva Generación”. Ambos contaban con antecedentes penales y les recayó una pena de prisión efectiva. Cabe destacar que los hermanos admitieron su autoría y aceptaron la pena en un juicio abreviado.

La jueza de Garantías Flavia Allende los sentenció por los delitos de: amenazas simples -cuatro hechos-; daños -tres hechos-; violación de domicilio en grado de tentativa y lesiones leves, todos los delitos en calidad de coautores. La fiscalía a cargo de Daniela Pringles y los abogados defensores Franco Vázquez y Maximiliano Paez Delgado llegaron a un acuerdo de juicio abreviado y los términos fueron homologados por la magistrada.

En detalle las condenas quedaron así: Jonathan Mauricio aceptó 6 meses de prisión efectiva, el tiene ya una condena (cumplida) condicional por un hecho de violencia de género. Franco Ariel González aceptó 8 meses de prisión efectiva, es la sexta condena en su “mochila” prontuarial.

Como dato no menor, en esta causa son varias las personas que quedaron en la mira. Con estos dos son ocho en total. Algunos ya han sido condenados.