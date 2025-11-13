jueves 13 de noviembre 2025

Tribunales

Mandan a la cárcel a los cabecillas de "La Banda del Pueblo Viejo", acusados de los ataques contra el otro grupo de la barrabrava

Se trata de los hermanos González, Franco Ariel alias “Chorico”, de 32 años, y Jonathan Mauricio alias “Mauro”, de 29 años. Ambos fueron detenidos el pasado martes en la madrugada tras los allanamientos hechos en el Barrio Costa Canal II, en Capital.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Este jueves, los hermanos Franco Ariel y Jonathan Mauricio González, los señalados de ser los cabecillas de “La Banda del Pueblo Viejo”, fueron condenados en la causa conocida por los enfrentamientos entre los dos bandos de la barrabrava de San Martín. Estos fueron señalados de los delitos (daños, amenazas, lesiones) en perjuicio de los integrantes del otro bando, que lleva el nombre de “La Nueva Generación”. Ambos contaban con antecedentes penales y les recayó una pena de prisión efectiva. Cabe destacar que los hermanos admitieron su autoría y aceptaron la pena en un juicio abreviado.

La jueza de Garantías Flavia Allende los sentenció por los delitos de: amenazas simples -cuatro hechos-; daños -tres hechos-; violación de domicilio en grado de tentativa y lesiones leves, todos los delitos en calidad de coautores. La fiscalía a cargo de Daniela Pringles y los abogados defensores Franco Vázquez y Maximiliano Paez Delgado llegaron a un acuerdo de juicio abreviado y los términos fueron homologados por la magistrada.

image
La jueza de garant&iacute;as Flavia Allende.

La jueza de garantías Flavia Allende.

En detalle las condenas quedaron así: Jonathan Mauricio aceptó 6 meses de prisión efectiva, el tiene ya una condena (cumplida) condicional por un hecho de violencia de género. Franco Ariel González aceptó 8 meses de prisión efectiva, es la sexta condena en su “mochila” prontuarial.

image
Los abogados defensores Franco V&aacute;zquez y Maximiliano Paez Delgado.

Los abogados defensores Franco Vázquez y Maximiliano Paez Delgado.

Como dato no menor, en esta causa son varias las personas que quedaron en la mira. Con estos dos son ocho en total. Algunos ya han sido condenados. En detalle de cada implicado:

  • Franco Ariel González alias “Chorico”: condenado a 8 meses efectiva.
  • Jonathan Mauricio González: arregló 6 meses efectiva.
  • Marcelo Gerardo González Pereyra alias "Puchi": a la espera de una nueva audiencia. Ahora imputado de diferentes delitos.
  • Fernando Nicolás Moya: beneficiado con la probation por falta de antecedentes condenatorios.
  • Iván Andrés Dávila Yafar: por los hechos investigados fue condenado a 1 año de prisión, se le sumó con otra y quedó una única de 3 años.
  • Facundo Ezequiel Asís Guevara: seis meses de prisión condicional.
  • Facundo Agustín Marcoleta Rodríguez: condenado a la pena de 6 meses de prisión efectiva.
