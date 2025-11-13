jueves 13 de noviembre 2025

Explosivo

Carlos Nicolía, sin filtro: "El hockey argentino tiene fecha de vencimiento si no cambia la dirigencia"

El campeón del mundo con la Selección Argentina radicado en Portugal habló con Tiempo de San Juan y fue contundente tras la polémica por los 800 dólares de inscripción en el Panamericano de Clubes. Daniel Martinazzo, la crisis "dirigencial" y más.

Por Carla Acosta
BeFunky-collage (38)

La paz del hockey sobre patines se quebró. Todo comenzó con un posteo de Carlos López, exjugador de la Selección Argentina y actual técnico de Bancaria, quien mostró el recibo de pago de 800 dólares por la inscripción al Campeonato Panamericano de Clubes 2025. La publicación, que cuestionaba duramente a la organización del torneo, fue compartida por otra leyenda del stick y la bocha: Carlos Nicolía, quien decidió ir más allá y hablar a fondo sobre el estado actual del hockey argentino.

En diálogo con Tiempo de San Juan, el campeón del mundo con la Selección Nacional, multicampeón con el Benfica y símbolo del hockey sanjuanino en Europa, lanzó una crítica feroz contra la dirigencia internacional y, en particular, contra Daniel Martinazzo, representante argentino en la “mesa chica” del Comité Internacional.

“No tengo nada personal contra Martinazzo, pero él está sentado en una mesa donde los demás pelean por sus países, y él no nombra nunca a la Argentina. Yo lo escuché decir que su proyecto es el crecimiento en Macao, en China, en Colombia, en Estados Unidos, pero jamás habla de su país, que es una potencia mundial. Un país que es una potencia mundial gracias a Dios. Yo espero que esa persona diga ´yo tengo que cuidar a mi país, a mis jugadores a mis clubes´”, disparó.

Nicolía advirtió que el hockey argentino vive “de prestado” gracias al talento de los jóvenes que se van a Europa, pero que esa realidad podría cambiar pronto: “Tenemos fecha de vencimiento. Italia y Portugal están cerrando las puertas a los argentinos. Cobran aranceles grandes y limitan la cantidad de extranjeros por equipo, y sin ese fogueo, la selección va a perder competitividad. ¿Cuál es la potencia que le quita finales a los Europeos? Argentina. Nadie parece pensar en eso desde la dirigencia”.

El sanjuanino fue más allá y puso el foco en lo que considera el problema estructural del hockey nacional: “No crecimos como deporte, incluso cuando hubo apoyo económico del Gobierno. Hubo un momento que hubo mucha plata y mucha inversión, y qué hicimos, nada. Siempre esperamos a que venga alguien y nos dé hasta las camisetitas. Eso demuestra que no es una cuestión de plata, sino dirigencial. Desde la punta de la pirámide hasta el que limpia la cancha, todos tienen que entender que si no hay un cambio de mentalidad, no hay futuro”.

Sobre la polémica de los 800 dólares, fue al hueso: “No podés cobrarle eso a un club argentino. Es una fortuna. Los clubes hacen un esfuerzo enorme para competir, y encima tienen que financiar campeonatos que no sirven para el crecimiento. Son torneos que solo sirven para la recaudación de unos pocos. Nadie se pone firme en decir ´se acabó´. Soy pro de que un dirigente debe cobrar un sueldo, pero se tiene que dedicar 24/7 al crecimiento del hockey”.

Aunque se mostró dolido, Nicolía aseguró que su intención no es destruir, sino generar conciencia: “Siempre salta Nicolía y dicen que critico. Yo no critico, digo la verdad. No me interesa un like ni un me gusta. Si alguien me escucha y reflexiona, ya me doy por hecho”.

Para cerrar, el sanjuanino que hoy está radicado en Portugal dejó un mensaje cargado de amor por el deporte que lo vio nacer: “San Juan es conocido en el mundo por el hockey. Me duele porque en el mundo nos conocen por el hockey. Nos tenemos que valorar, cuidar a los clubes, a los chicos, arreglar la cancha, cambiar el tablón roto. En vez de pagar 800 dólares, invirtamos en los niños, que son la semilla del futuro”.

