jueves 13 de noviembre 2025

Previa del amistoso en Angola

Con un Messi estelar y el himno argentino de fondo, la Selección entrenó en España ante 20 mil hinchas

El equipo argentino cierra el año jugando un amistoso en África pero antes practicó en Elche, cerca de Alicante. Este jueves, Lionel Scaloni y la AFA abrieron las puertas del entrenamiento y se acercó una multitud.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Lionel Messi saluda al público que se acerca al Martínez Valero para ver el entrenamiento de la Selección Argentina.

Lionel Messi saluda al público que se acerca al Martínez Valero para ver el entrenamiento de la Selección Argentina.

"Muchaaaaachos, ahora nos volvimo' a ilusionaaaar", suena el himno de la Scaloneta en el estadio del Elche, cerca de Alicante, pero primero sonó otro más fuerte y vibrante, que les sacó varias lágrimas a los más de 20 mil argentinos que se acercaron a ver la práctica de la Selección que dirige Lionel Scaloni y que tiene a Lionel Messi como figura estelar entre los convocados: "Oíd mortales, el grito sagrado...". Jornada albiceleste en el corazón de España.

Elche, pequeño club que hoy milita en LaLiga de España, gerenciado por el empresario argentino Christian Bragarnik, ofició de anfitrión para que el equipo nacional hiciera una última práctica en su estadio, a puertas abiertas, antes de emprender su viaje hacia Luanda, la capital de Angola, donde este viernes desde las 13 horas jugará su último amistoso en el año previo al Mundial 2026, donde el campeón va por su cuarta estrella.

Sobre el verde césped y ante una multitud, el combinado argentino se movió al ritmo de este tipo de propuestas, con una formación que parece ya clara en la cabeza del entrenador.

Hubo trote protocolar, tiempo para hacer algunas pasadas, toquecitos haciendo un "loco" (o "rondó" como dicen en Europa), remates donde se lucieron Alexis Mac Allister, Lautaro Martínez y el Flaco López, y unos partiditos de fútbol tenis que generaron las carcajadas de Leo y De Paul, pero también de los fanáticos.

Entradas agostadas en España

Las 20 mil entradas que debían ser canjeadas para ingresar al estadio se agotaron rápidamente y muchos hinchas se quedaron con las ganas de formar parte de esta mini fiesta que duró un par de horas y les permitió no sólo ver a los jugadores de la Selección desde cerca sino también reencontrarse con algunas costumbres argentinas.

Es que en el corazón del Elche se cantó por la Selección, se saltó para recordar que nadie es inglés, hubo gritos para Maradona y el mate fue la mejor compañía. Las camisetas de Boca, mayoría tras la alegría en el Superclásico, se destacaron por encima de las de River, Newell's y San Lorenzo. Todos ovacionaron a Messi, claro. Y detrás del 10 el que se llevó más aplausos fue Scaloni, casi un español más por su residencia en Mallorca.

"Hacía tiempo que no venía por acá y, la verdad, el cariño que me mostraron siempre en cada lugar al que fui todavía me emociona. Muchas gracias a todos los que vinieron hoy, había muchísimos argentinos también!!! Siempre es un gusto volver a verlos!!", escribió Messi en su cuenta de Instagram, en medio de días muy fuertes a nivel emocional y sino recordar lo que fue su escapada a Barcelona para ver de incógnito las obras en el estadio Nou Camp.

Sobre el final de la práctica en Elche, Bragarnik se acercó a entregarle una plaqueta a Messi, quien suele aceptar gustoso todos los homenajes y pedidos de selfies que le son requeridos cuando forma parte de alguna delegación, ya sea con la camiseta argentina o con el club que le toca defender. Sonriente, se despidió y se subió al micro que llevó de regreso a la Selección, que luego voló hasta Angola, donde Scaloni dará una conferencia de prensa como antesala del amistoso.

FUENTE: Clarín

