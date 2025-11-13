Periodistas mendocinos, re calientes con el plantel del Tomba: "A los jugadores hay que quemarles la cabeza"

El mal presente de Godoy Cruz encendió la polémica en Mendoza. En un programa de El Siete TV, varios periodistas locales se mostraron furiosos con el equipo y apuntaron directo contra los jugadores por el flojo rendimiento de las últimas fechas.
Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.SUSCRIBITE
Godoy Cruz es otro de los equipos que se juega la permanencia en Primera División y la prensa de Mendoza saltó con los tapones de punta contra el equipo del Turco Asad. El video.
El mal presente de Godoy Cruz encendió la polémica en Mendoza. En un programa de El Siete TV, varios periodistas locales se mostraron furiosos con el equipo y apuntaron directo contra los jugadores por el flojo rendimiento de las últimas fechas.
Durante el debate, uno de los panelistas lanzó una tajante frase: "A los jugadores hay que quemarles la cabeza", en referencia a la falta de actitud del plantel y lo que tienen que practicar antes de la final frente a Deportivo Riestra del próximo sábado (17hs). Otro periodista sumó: "Los jugadores no pueden pedir nada", dejando en claro el enojo generalizado por la situación que atraviesa el club y negando el pedido de que el partido se mude al estadio Malvinas Argentinas.
El equipo dirigido por el Turco Asad deberá afrontar un partido clave en la permanencia para mantener la categoría, y la presión crece no solo desde la tabla, sino también desde los medios y la hinchada, que ya perdió la paciencia.
El video:
Tres equipos pelean por un solo lugar y cada resultado puede cambiar la historia. El próximo fin de semana, el fútbol argentino vivirá una definición que tendrá sabor a final, con la permanencia como premio y el descenso como castigo.