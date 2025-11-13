Periodistas mendocinos, re calientes con el plantel del Tomba: "A los jugadores hay que quemarles la cabeza"

El mal presente de Godoy Cruz encendió la polémica en Mendoza. En un programa de El Siete TV, varios periodistas locales se mostraron furiosos con el equipo y apuntaron directo contra los jugadores por el flojo rendimiento de las últimas fechas.

Durante el debate, uno de los panelistas lanzó una tajante frase: "A los jugadores hay que quemarles la cabeza", en referencia a la falta de actitud del plantel y lo que tienen que practicar antes de la final frente a Deportivo Riestra del próximo sábado (17hs). Otro periodista sumó: "Los jugadores no pueden pedir nada", dejando en claro el enojo generalizado por la situación que atraviesa el club y negando el pedido de que el partido se mude al estadio Malvinas Argentinas.

El equipo dirigido por el Turco Asad deberá afrontar un partido clave en la permanencia para mantener la categoría, y la presión crece no solo desde la tabla, sino también desde los medios y la hinchada, que ya perdió la paciencia.

Qué necesita cada equipo para no descender

Aldosivi depende de sí mismo: si gana, se salva sin mirar otros resultados. En caso de empatar o perder, deberá esperar lo que suceda con los sanjuaninos y el Tomba.

depende de sí mismo: En caso de empatar o perder, deberá esperar lo que suceda con los sanjuaninos y el Tomba. San Martín está obligado a ganar y que Godoy Cruz no lo haga. Si empata y los mendocinos también, habrá un partido de desempate. Por otro lado, es el único de estos que tiene chances de avanzar a los playoffs del Clausura, ya que está octavo con 19 unidades. Sin embargo, si desciende no podrá disputarlos.

Por otro lado, es el único de estos que tiene chances de avanzar a los playoffs del Clausura, ya que está octavo con 19 unidades. Sin embargo, si desciende no podrá disputarlos. Godoy Cruz, en cambio, tiene un panorama más complicado. No puede alcanzar la salvación directa, la única opción del equipo mendocino es ganar y esperar una combinación de resultados que le permita forzar un desempate: que San Martín le gane a Aldosivi o que empaten.

Tres equipos pelean por un solo lugar y cada resultado puede cambiar la historia. El próximo fin de semana, el fútbol argentino vivirá una definición que tendrá sabor a final, con la permanencia como premio y el descenso como castigo.

