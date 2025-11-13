jueves 13 de noviembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Redes

"San Juan debe ser de Primera": el motivador mensaje de un club sanjuanino para San Martín

Uno de los clubes que milita en el fútbol ocal expresó públicamente su apoyo al Verdinegro en la previa del duelo decisivo frente a Aldosivi. “Queremos que nuestro fútbol y nuestra provincia sigan representados en la máxima categoría”, manifestaron.

Por Redacción Tiempo de San Juan
San Martín

San Martín

A pocos días del partido entre San Martín de San Juan y Aldosivi de Mar del Plata, en el que el Verdinegro se juega la permanencia en la Primera División, el Club Atlético Minero Argentino hizo público un mensaje de aliento que rápidamente se difundió en redes sociales.

Lee además
san martin, ante una verdadera final: aldosivi lanza 2x1 en entradas para llenar el minella
Máxima expectativa

San Martín, ante una verdadera final: Aldosivi lanza 2x1 en entradas para llenar el Minella
un sanjuanino termino con fractura de clavicula tras una violenta rodada en la vuelta al valle: parecia una masacre
Video

Un sanjuanino terminó con fractura de clavícula tras una violenta rodada en la Vuelta al Valle: "Parecía una masacre"

San Juan debe ser de Primera. Desde el Club Atlético Minero Argentino enviamos todo nuestro apoyo al Club Atlético San Martín para el último partido del próximo domingo frente a Aldosivi, para que nuestro fútbol local y nuestra provincia sigan siendo representados en la liga mayor del fútbol argentino”, expresaron desde la institución que milita en la Primera División de la Liga Sanjuanina de Fútbol.

581342561_1134306158910400_6088714240303669407_n

San Martín se medirá este sábado con Aldosivi en Mar del Plata, en un duelo clave por la permanencia: el equipo dirigido por Leandro Romagnoli necesita ganar y esperar que Godoy Cruz no sume de a tres para mantenerse en la máxima categoría del fútbol argentino.

Seguí leyendo

Con un Messi estelar y el himno argentino de fondo, la Selección entrenó en España ante 20 mil hinchas

Robo en el Club Mercedario: delincuentes robaron los reflectores que habían comprado con esfuerzo para iluminar el playón

Allanaron la casa de un jugador de Primera División por tenencia de material de abuso sexual infantil

San Juan recibe a las mejores jugadoras de pádel del país

Carpintería, Desamparados y Atenas, los primeros clasificados a semifinales del Clausura

Social San Juan cumplió 86 años y lo celebró con un 'partido distinto' y toda la familia del sentimiento decano

Impacto en la Fórmula 1: el equipo de Colapinto denunció que dos personas ingresaron en su fábrica y se investiga "espionaje"

"Estar entre los cinco mejores del mundo fue increíble": el sanjuanino Maximiliano Pérez hizo historia

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
un sanjuanino termino con fractura de clavicula tras una violenta rodada en la vuelta al valle: parecia una masacre
Video

Un sanjuanino terminó con fractura de clavícula tras una violenta rodada en la Vuelta al Valle: "Parecía una masacre"

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Imagen ilustrativa. 
Fuera de control

Una mujer causó destrozos en una conocida clínica privada de Capital tras discutir con un médico

Sedujo a una sanjuanina por Tinder, le sacó más de $4.000.000 y ahora le devolverá el dinero
Insólito

Sedujo a una sanjuanina por Tinder, le sacó más de $4.000.000 y ahora le devolverá el dinero

Problemas para un reconocido empresario que chocó en Santa Lucía: afirmaron que estaba ebrio y le radiaron la camioneta
Impactante

Problemas para un reconocido empresario que chocó en Santa Lucía: afirmaron que estaba ebrio y le radiaron la camioneta

La víctima del violento atraco. Atrás, la ventana que rompieron los asaltantes. video
Violento atraco

Terror en Chimbas: una banda de encapuchados asaltó a una mujer y a su hija en la madrugada

Aparentemente el lunes 18 de agosto la jornada estará repleta de lluvias aisladas en San Juan
Clima

Alerta por tormentas en San Juan: el SMN prevé lluvias y calor sofocante durante dos días

Te Puede Interesar

Mandan a cárcel a los cabecillas de La Banda del Pueblo Viejo, acusados de los ataques contra el otro grupo de la barrabrava
Tribunales

Mandan a cárcel a los cabecillas de "La Banda del Pueblo Viejo", acusados de los ataques contra el otro grupo de la barrabrava

Por Redacción Tiempo de San Juan
Los votos que le permitieron a Baigorrí ser el hombre más poderoso de la Justicia de San Juan
Movidas 

Los votos que le permitieron a Baigorrí ser el hombre más poderoso de la Justicia de San Juan

Los municipios usan el FODERE para obras públicas muy pedidas en sus comunas. Marcelo Orrego dijo que están a punto de enviarlos.  
Reparto

La Provincia transferirá fondos FODERE a municipios con un aumento histórico: cuánto a cada comuna

Un sanjuanino terminó con fractura de clavícula tras una violenta rodada en la Vuelta al Valle: Parecía una masacre
Video

Un sanjuanino terminó con fractura de clavícula tras una violenta rodada en la Vuelta al Valle: "Parecía una masacre"

Con una mayoría impensada, Baigorrí es el nuevo Fiscal General de la Corte de San Juan
Decisión clave

Con una mayoría impensada, Baigorrí es el nuevo Fiscal General de la Corte de San Juan