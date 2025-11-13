"San Juan debe ser de Primera": el motivador mensaje de un club sanjuanino para San Martín

San Martín

A pocos días del partido entre San Martín de San Juan y Aldosivi de Mar del Plata, en el que el Verdinegro se juega la permanencia en la Primera División, el Club Atlético Minero Argentino hizo público un mensaje de aliento que rápidamente se difundió en redes sociales.

“San Juan debe ser de Primera. Desde el Club Atlético Minero Argentino enviamos todo nuestro apoyo al Club Atlético San Martín para el último partido del próximo domingo frente a Aldosivi, para que nuestro fútbol local y nuestra provincia sigan siendo representados en la liga mayor del fútbol argentino”, expresaron desde la institución que milita en la Primera División de la Liga Sanjuanina de Fútbol.

581342561_1134306158910400_6088714240303669407_n San Martín se medirá este sábado con Aldosivi en Mar del Plata, en un duelo clave por la permanencia: el equipo dirigido por Leandro Romagnoli necesita ganar y esperar que Godoy Cruz no sume de a tres para mantenerse en la máxima categoría del fútbol argentino.

