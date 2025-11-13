jueves 13 de noviembre 2025

Máxima expectativa

San Martín, ante una verdadera final: Aldosivi lanza 2x1 en entradas para llenar el Minella

El Verdinegro visitará al "Tiburón" este sábado a las 17 en Mar del Plata, en un partido que definirá la permanencia. El local se juega todo y busca un estadio repleto: habrá entradas con promoción 2x1 para socios y no socios.

Por Redacción Tiempo de San Juan
BeFunky-collage (35)

El Verdinegro afrontará este sábado el partido más determinante del año. El conjunto sanjuanino visitará a Aldosivi en el estadio José María Minella, desde las 17 horas, en un duelo que será una auténtica “final” por la permanencia en la Primera División. El equipo marplatense se juega su última carta: si gana, mantendrá la categoría; si pierde, descenderá.

Consciente de la magnitud del encuentro, la dirigencia de Aldosivi lanzó una fuerte campaña para llenar el estadio. El club implementó una promoción especial 2x1 en entradas, tanto para socios como para no socios, con el objetivo de colmar el Minella y acompañar al equipo en este momento clave. Cabe destacar que está permitido solo la presencia de hinchas locales.

Los valores establecidos son de $30.000 para la entrada general y $40.000 para plateas, mientras que los jubilados abonarán $15.000 y los menores $10.000. Además, quienes adquieran su entrada recibirán un bono sin cargo para un acompañante.

Aldosivi también pidió a sus hinchas llegar con tiempo al estadio y recordó que el DNI será obligatorio para el ingreso. Del otro lado, San Martín viaja a Mar del Plata con la ilusión de cerrar el año con una victoria que le permita seguir en Primera.

Lo cierto es que el Minella, este sábado, será el escenario de una definición que puede marcar el destino de ambos equipos.

