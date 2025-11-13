San Martín, ante una verdadera final: Aldosivi lanza 2x1 en entradas para llenar el Minella

El Verdinegro afrontará este sábado el partido más determinante del año. El conjunto sanjuanino visitará a Aldosivi en el estadio José María Minella , desde las 17 horas, en un duelo que será una auténtica “final” por la permanencia en la Primera División . El equipo marplatense se juega su última carta: si gana, mantendrá la categoría; si pierde, descenderá.

A sacar la calculadora y las velas San Martín, obligado a ganar: Aldosivi metió un triunfazo de visitante, Godoy Cruz perdió y quedó a medio paso del descenso

Partido clave Prioridad verdinegra: Miadosqui no viajó con Scaloni y Messi y se suma al plantel de San Martín para la final en Mar del Plata

Consciente de la magnitud del encuentro, la dirigencia de Aldosivi lanzó una fuerte campaña para llenar el estadio. El club implementó una promoción especial 2x1 en entradas, tanto para socios como para no socios, con el objetivo de colmar el Minella y acompañar al equipo en este momento clave. Cabe destacar que está permitido solo la presencia de hinchas locales.

Los valores establecidos son de $30.000 para la entrada general y $40.000 para plateas, mientras que los jubilados abonarán $15.000 y los menores $10.000. Además, quienes adquieran su entrada recibirán un bono sin cargo para un acompañante.

Aldosivi también pidió a sus hinchas llegar con tiempo al estadio y recordó que el DNI será obligatorio para el ingreso. Del otro lado, San Martín viaja a Mar del Plata con la ilusión de cerrar el año con una victoria que le permita seguir en Primera.

Lo cierto es que el Minella, este sábado, será el escenario de una definición que puede marcar el destino de ambos equipos.