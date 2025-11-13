jueves 13 de noviembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
A guardar la ropa

Alerta amarilla para cinco departamentos de San Juan: cuáles son y cuándo llega la tormenta

El Servicio Meteorológico Nacional anunció que podrían llegar importantes ráfagas y también presentar actividad eléctrica.

Por Redacción Tiempo de San Juan
El alerta amarilla por lluvias rige para cinco departamentos de San Juan.

El alerta amarilla por lluvias rige para cinco departamentos de San Juan.

El Servicio Meteorológico Nacional informó en su portal digital que cinco departamentos de San Juan se encuentra bajo alerta amarilla para la tarde de este jueves y la tarde noche del viernes.

Lee además
coldplay, k-pop y mucha emocion: los coros infantiles de la unsj cerraron el ano con un concierto estelar
Video

Coldplay, K-Pop y mucha emoción: los coros infantiles de la UNSJ cerraron el año con un "concierto estelar"
Desde Turismo anunciaron cuáles son los elementos prohibidos y permitidos para ingresar al predio de la Fiesta Nacional del Sol 2025.
Data muy importante

Fiesta Nacional del Sol 2025: conocé cuáles son los objetos permitidos y prohibidos para ingresar al predio

Según el SMN, 25 de Mayo, Angaco, Caucete, San Martín y Valle Fértil, todas localidades del este provincial, son las que estarían atravesadas por lluvias y vientos de consideración.

DEPARTAMENTOS

"El área será afectada por tormentas aisladas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas podrán estar acompañadas por abundantes lluvias en cortos períodos, granizo, ráfagas de hasta 70 km/h y frecuente actividad eléctrica. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 10 y 30 mm, que pueden ser superados en forma puntual", explica el informe del SMN.

Temas
Seguí leyendo

Rivadavia Norte estrena obras integrales: veredas, cordones y nuevo equipamiento urbano

¡Bomba! Un cantante muy querido en San Juan llegará a la provincia

Estudiantes jachalleros ganaron el programa RE.VER con un innovador proyecto de lectura y arte digital

Misterio en la ex CAVIC por un fuerte despliegue policial y disparos: qué pasó

Un nuevo corazón eléctrico en Valle Fértil: OSSE instaló un aparato clave para frenar los cortes de agua

El video más sanjuanino de la historia: "El Yarco" se emocionó tras comer una semita del vendedor de los "neeeños"

La emoción de la primera mujer trans en recibir una casa del IPV: "Me gustaría que todas mis compañeras tengan una vivienda propia"

Este miércoles, San Juan evalúa a 14.490 estudiantes de sexto grado en las Pruebas Aprender 2025

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Desde Turismo anunciaron cuáles son los elementos prohibidos y permitidos para ingresar al predio de la Fiesta Nacional del Sol 2025.
Data muy importante

Fiesta Nacional del Sol 2025: conocé cuáles son los objetos permitidos y prohibidos para ingresar al predio

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Imagen ilustrativa. 
Fuera de control

Una mujer causó destrozos en una conocida clínica privada de Capital tras discutir con un médico

Sedujo a una sanjuanina por Tinder, le sacó más de $4.000.000 y ahora le devolverá el dinero
Insólito

Sedujo a una sanjuanina por Tinder, le sacó más de $4.000.000 y ahora le devolverá el dinero

Problemas para un reconocido empresario que chocó en Santa Lucía: afirmaron que estaba ebrio y le radiaron la camioneta
Impactante

Problemas para un reconocido empresario que chocó en Santa Lucía: afirmaron que estaba ebrio y le radiaron la camioneta

La víctima del violento atraco. Atrás, la ventana que rompieron los asaltantes. video
Violento atraco

Terror en Chimbas: una banda de encapuchados asaltó a una mujer y a su hija en la madrugada

Aparentemente el lunes 18 de agosto la jornada estará repleta de lluvias aisladas en San Juan
Clima

Alerta por tormentas en San Juan: el SMN prevé lluvias y calor sofocante durante dos días

Te Puede Interesar

Los votos que le permitieron a Baigorrí ser el hombre más poderoso de la Justicia de San Juan
Movidas 

Los votos que le permitieron a Baigorrí ser el hombre más poderoso de la Justicia de San Juan

Por Natalia Caballero
Los municipios usan el FODERE para obras públicas muy pedidas en sus comunas. Marcelo Orrego dijo que están a punto de enviarlos.  
Reparto

La Provincia transferirá fondos FODERE a municipios con un aumento histórico: cuánto a cada comuna

Un sanjuanino terminó con fractura de clavícula tras una violenta rodada en la Vuelta al Valle: Parecía una masacre
Video

Un sanjuanino terminó con fractura de clavícula tras una violenta rodada en la Vuelta al Valle: "Parecía una masacre"

Con una mayoría impensada, Baigorrí es el nuevo Fiscal General de la Corte de San Juan
Decisión clave

Con una mayoría impensada, Baigorrí es el nuevo Fiscal General de la Corte de San Juan

Vicuña presentó a su nuevo CEO ante Orrego. Dirige la gran apuesta de cobre surgida de la alianza de los gigantes BHP y Lundin. 
Reunión de alto nivel

Primer contacto del CEO de Vicuña con el gobernador Orrego: de qué hablaron