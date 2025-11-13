Alerta amarilla para cinco departamentos de San Juan: cuáles son y cuándo llega la tormenta

El alerta amarilla por lluvias rige para cinco departamentos de San Juan.

El Servicio Meteorológico Nacional informó en su portal digital que cinco departamentos de San Juan se encuentra bajo alerta amarilla para la tarde de este jueves y la tarde noche del viernes.

Según el SMN, 25 de Mayo, Angaco, Caucete, San Martín y Valle Fértil, todas localidades del este provincial, son las que estarían atravesadas por lluvias y vientos de consideración.

DEPARTAMENTOS "El área será afectada por tormentas aisladas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas podrán estar acompañadas por abundantes lluvias en cortos períodos, granizo, ráfagas de hasta 70 km/h y frecuente actividad eléctrica. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 10 y 30 mm, que pueden ser superados en forma puntual", explica el informe del SMN.

Compartí esta nota en redes sociales:







