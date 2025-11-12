miércoles 12 de noviembre 2025

Revuelo

Misterio en la ex CAVIC por un fuerte despliegue policial y disparos: qué pasó

La confusión se adueñó del lugar cuando comenzaron los ruidos de disparos y un amplio despliegue policial. Los detalles.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Momentos de confusión se vivieron durante la mañana de este lunes, por la circulación de versiones sobre una supuesta toma de rehenes en la bodega ex CAVIC, en el predio donde funciona la Defensa Civil. Sin embargo, fuentes policiales confirmaron que se trató de un simulacro interno organizado por la Policía y la Defensa Civil, en el marco de ejercicios de capacitación.

El operativo, realizado durante la mañana, simuló un escenario de toma de rehenes con presencia de disparos para poner a prueba los protocolos de actuación, coordinación entre unidades fiscales y despliegue de fuerzas de seguridad.

image

“Se trató de un ejercicio interno para evaluar tiempos de respuesta y comunicación entre las distintas áreas. No hubo civiles involucrados ni personas heridas”, indicaron a este medio.

Desde la fuerza destacaron que este tipo de prácticas forman parte de las capacitaciones regulares que se desarrollan para fortalecer la preparación del personal ante situaciones de crisis.

El simulacro fue supervisado por autoridades policiales y de Defensa Civil, quienes calificaron el resultado como “muy positivo” y destacaron el trabajo conjunto entre las diferentes unidades.

