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Quejas de sanjuaninos por maniobras peligrosas y ruidos molestos de motoqueros en el Dique de Ullum

En las últimas horas se hizo viral un video que muestra a los motociclistas ocupando todo un carril de la zona del paredón, durante el fin de semana.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Un video de motoqueros copando la Ruta del Sol en la zona del paredón del Dique de Ullum generó quejas en las redes.

Un video de motoqueros copando la Ruta del Sol en la zona del paredón del Dique de Ullum generó quejas en las redes.

Un registro audiovisual que se difundió con rapidez en redes sociales generó inquietud entre los sanjuaninos al exponer a un numeroso grupo de motociclistas circulando de manera imprudente en las inmediaciones del Dique de Ullum. El hecho habría ocurrido durante el último fin de semana, en la zona del paredón.

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En las imágenes se observa cómo los conductores avanzan en grupo, llegando a ocupar prácticamente la totalidad de uno de los carriles de la conocida Ruta del Sol, mientras algunos realizan maniobras arriesgadas y se desplazan a velocidades elevadas. La situación despertó preocupación por el riesgo que implica tanto para los propios motociclistas como para otros conductores que transitan por la zona.

Las repercusiones no tardaron en multiplicarse. Usuarios de redes sociales expresaron su malestar, apuntando no solo a la peligrosidad de estas prácticas, sino también al nivel de ruido generado por los escapes de las motos, una problemática que, aseguran, se repite con frecuencia en el lugar.

Embed - Tiempo de San Juan on Instagram: "Un video que se viralizó en las últimas horas muestra a un grupo de motociclistas realizando maniobras peligrosas y ocupando un carril completo en la zona del paredón del Dique de Ullum. La situación generó preocupación por la seguridad vial y una ola de críticas en redes sociales, donde también se reiteraron quejas por los ruidos molestos de los escapes. Mirá el video del momento y contanos cuál es tu opinión Más info en @tiempodesanjuan #motos #diquedeullum #quejas #tiempodesanjuan"
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El área del paredón del dique es un punto de encuentro habitual durante los fines de semana, donde confluyen turistas y familias locales. En ese contexto, este tipo de conductas vuelve a encender el debate sobre la necesidad de mayores controles y medidas para garantizar la seguridad vial.

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