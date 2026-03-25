Gobierno encabezó un emotivo acto en la ex-Legislatura a 50 años del golpe militar

El Ministerio de Gobierno encabezó la conmemoración del 50° aniversario del inicio de la última dictadura cívico-militar en Argentina. El encuentro tuvo lugar en el edificio de la ex-Legislatura provincial, un sitio que trasciende su valor arquitectónico para convertirse en un pilar de la memoria local, dado que funcionó como centro clandestino de detención durante el autodenominado "Proceso de Reorganización Nacional". La jornada combinó discursos oficiales con expresiones artísticas, contando con la presencia de la intendenta de la Capital, Susana Laciar, el secretario de Seguridad, Enrique Delgado, el director del Servicio Penitenciario, Carlos Suárez, y la decana de la FFHA, Miriam Arrabal, junto a organismos de Derechos Humanos y familiares de víctimas.

La apertura de la palabra estuvo a cargo de Guillermo Rodríguez, integrante de la Agrupación H.I.J.O.S. e hijo de desaparecidos, quien brindó un testimonio centrado en su historia familiar. Rodríguez destacó la importancia política y social de haber recuperado el antiguo recinto legislativo para este tipo de actos, subrayando que habitar ese espacio con la palabra y el recuerdo es una forma de sanar las heridas de la represión clandestina que allí se ejecutó. Posteriormente, el secretario de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos, Juan José Dubos, calificó a la fecha como el inicio de una de las etapas más oscuras de la historia nacional, remarcando que el 24 de marzo debe funcionar como un recordatorio permanente que fortalezca el compromiso innegociable de la sociedad con el sistema democrático.

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Hacia el cierre, la ministra de Gobierno, Laura Palma, pronunció un discurso enfocado en la construcción de futuro a través del pasado. Palma señaló que la fecha no es solo un hito en el calendario, sino un compromiso vivo con los valores de convivencia, respeto y diálogo. Según la funcionaria, la democracia no debe entenderse solo como un sistema electoral, sino como una tarea colectiva que se nutre de la participación diaria. “Una sociedad que olvida corre el riesgo de repetir sus errores, pero una sociedad que recuerda se vuelve más consciente, más crítica y más libre”, sentenció la ministra para concluir la parte protocolar del evento.

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Como cierre de la conmemoración, el Elenco Teatral de la Facultad de Filosofía, Humanidades y Artes de la Universidad Nacional de San Juan realizó una intervención artística que incluyó la lectura de poemas alusivos. La performance permitió que los presentes conectaran con la dimensión humana y sensible de la fecha, reafirmando los pilares de Memoria, Verdad y Justicia en un ambiente de respeto y reflexión colectiva.