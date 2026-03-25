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Alivio

Recibió el alta el sanjuanino que tuvo un problema de salud en Uruguay e hizo un pedido: "Dejen de enviar dinero"

El joven confirmó que tuvo atención en Buenos Aires con cobertura de su obra social tras atravesar una situación crítica en el exterior. Fue diagnosticado con pancreatitis y evoluciona favorablemente. Agradeció la ayuda y pidió suspender las transferencias.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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Luego de días marcados por la preocupación y una intensa cadena solidaria, Juan Esteban Zabala dio señales alentadoras sobre su estado de salud. El sanjuanino contó que dejó el centro médico en el que se encontraba y continuó su tratamiento en Argentina, donde ya dispone de cobertura.

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“Ya en Baires, me dieron un alta voluntaria y me vine a internar acá que tengo cobertura con obra social porque en Uruguay era inviable pagar los estudios”, explicó, al detallar por qué decidió trasladarse.

Sobre su diagnóstico, llevó tranquilidad: “Estoy bien, fue una pancreatitis”, indicó. No obstante, aclaró que atraviesa días delicados dentro del proceso de recuperación: “Hace 3 días que no como ni tomo nada, solo suero y medicamentos”.

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En medio del acompañamiento que recibió en las últimas jornadas, Zabala hizo un pedido puntual a la comunidad: “Porfa dejen de enviar dinero a la cuenta de Mercado Pago, ya cuento con cobertura de mi obra social acá”.

A la vez, dejó un mensaje de profundo agradecimiento para quienes colaboraron económicamente: “Espero poder devolverles uno por uno cada centavo que me pasaron, eternamente agradecido”.

Según trascendió, el joven ya emprendió el regreso hacia San Juan, mientras continúa con controles médicos.

De la incertidumbre a la contención

El caso había generado fuerte repercusión luego de que Zabala sufriera una complicación de salud durante un viaje en crucero y debiera ser atendido en Uruguay, donde los costos médicos se volvieron difíciles de afrontar.

Esa situación impulsó una campaña solidaria que rápidamente se viralizó. Sin embargo, el panorama cambió tras su traslado a Buenos Aires, donde pudo ingresar a un centro de salud con cobertura de su obra social.

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