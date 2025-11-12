miércoles 12 de noviembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Viral

El video más sanjuanino de la historia: "El Yarco" se emocionó tras comer una semita del vendedor de los "neeeños"

Mauricio Nozica se reencontró con el sabor de su tierra y con uno de sus íconos más queridos. Toribio, el vendedor de semitas “pa’ los neeeños”. El video tuvo miles de reacciones y se convirtió en una postal del alma sanjuanina.

Por Redacción Tiempo de San Juan
el yarco toribio semita mauricio nozica

En San Juan hay escenas que condensan una identidad completa. Un carro que avanza por la vereda cargado de pan casero, una tonada que suena como canción de siesta, y una cámara que, por azar, termina capturando el alma de una provincia. Así ocurrió cuando “El Yarco”, el personaje del influencer sanjuanino Mauricio Nozica, se cruzó con Toribio Conti, el semitero más famoso del Gran San Juan, aquel que se volvió viral por su frase inmortal: “¡Pa’ los neeeños!”

Lee además
el video de la tensa detencion de un profugo del penal de chimbas en la villa santa anita
Rivadavia

El video de la tensa detención de un prófugo del Penal de Chimbas en la Villa Santa Anita
video: asi le robaron el celular a una joven en el lateral de circunvalacion
Santa Lucía

Video: así le robaron el celular a una joven en el Lateral de Circunvalación

El encuentro ocurrió en plena calle. El Yarco, que vive en Alemania, se sorprendió al ver a un hombre ofreciendo semitas y empanadas desde un carro, como tantas veces lo vio en su infancia. Lo detuvo, compró una semita y, apenas probó el primer bocado, se emocionó. Dijo que en ningún rincón de Europa podía encontrarse con ese sabor, tan simple y tan profundo a la vez: el de la masa tibia, el chicharrón y la nostalgia.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/tiempodesanjuan/status/1988660663389155815&partner=&hide_thread=false

Del otro lado estaba Toribio, con su boina colorida y su sonrisa ancha, fiel a su rutina de siempre: levantarse antes del amanecer, encender el horno de barro y salir a caminar kilómetros para ofrecer sus semitas por las calles de Capital, Santa Lucía y Chimbas. Lo acompaña su carro, su buen humor y una tonada que ya es parte del folclore popular.

Toribio se hizo conocido hace unos años cuando, durante una transmisión del programa Carburando, reclamó con tono sanjuanino que encendieran los motores “para los neeeños”. Desde entonces, su figura se volvió entrañable: el hombre que vende semitas, el jubilado que sigue trabajando con alegría, el panadero que transforma su oficio en una forma de vida.

El video, publicado por el usuario @elyarco_ en TikTok, tuvo cerca de 2 mil me gusta y decenas de comentarios que mezclan humor y cariño. “Con mortadela van como piña”, escribió uno. “Eeeeh, es el señor de ‘es paaa los neeeñoooos’”, comentó otro, entre emojis y risas.

Temas
Seguí leyendo

Video: tremenda pelea en el barrio Sierras de Marquesado, con trompadas, patadas y tirones de pelo

Video: le marcó un doblete a Desamparados y hasta se sacó la camiseta ¡para mostrar un tatuaje de San Martín!

Peligro en la noche: filmaron picadas de motos y autos en el interior de El Pinar

Video: el Campanil como símbolo del resurgimiento de San Juan

Fortísima colisión en Santa Lucía, con un reconocido empresario involucrado

"No existe San Juan": el video en TikTok que levantó tanta polvareda como el viento Zonda

Dos menores robaron un auto, escaparon a gran velocidad y volcaron en Chimbas: en video, así quedó el vehículo

Video: sentido homenaje en la Escuela de Enología para despedir a "Peque", el niño que le cayó un arco en Rawson y murió

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
¿en contramano por la avenida de circunvalacion?: la peligrosa maniobra de un sanjuanino en plena hora pico
Video

¿En contramano por la Avenida de Circunvalación?: la peligrosa maniobra de un sanjuanino en plena hora pico

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

El joven pocitano que fue condenado a 4 años de cárcel.
Condena en Tribunales

Tiene 18 años y pasará los 4 próximos años en el penal de Chimbas por compartir pornografía infantil

Sedujo a una sanjuanina por Tinder, le sacó más de $4.000.000 y ahora le devolverá el dinero
Insólito

Sedujo a una sanjuanina por Tinder, le sacó más de $4.000.000 y ahora le devolverá el dinero

La principal hipótesis que manejan sobre un choque en Rawson, que terminó con una joven malherida y la fuga de su acompañante
Repercusiones

La principal hipótesis que manejan sobre un choque en Rawson, que terminó con una joven malherida y la fuga de su acompañante

Murió Oscar Garay tras un terrible accidente de tránsito: su auto se incendió y quedó destruido
Fatalidad

Murió Oscar Garay tras un terrible accidente de tránsito: su auto se incendió y quedó destruido

Cae Gabriel Paredes, conocido como el terror de Caucete: su tatuaje, determinante para identificarlo
Capital

Cae Gabriel Paredes, conocido como "el terror" de Caucete: su tatuaje, determinante para identificarlo

Te Puede Interesar

Problemas para un reconocido empresario que chocó en Santa Lucía: afirmaron que estaba ebrio y le radiaron la camioneta
Impactante

Problemas para un reconocido empresario que chocó en Santa Lucía: afirmaron que estaba ebrio y le radiaron la camioneta

Por Redacción Tiempo de San Juan
Los prestadores de la Obra Social Provincia, en la mira. video
Investigación

Médicos que "estafan" dentro de la OSP: echaron a 12 prestadores en San Juan

Según el INDEC, la inflación de octubre fue del 2,3% y el acumulado de los últimos 12 meses superó el 31%
Datos oficiales

Según el INDEC, la inflación de octubre fue del 2,3% y el acumulado de los últimos 12 meses superó el 31%

Habla por primera vez el expolicía chimbero que mató a un motochorro cerca de la cancha de River y terminó con tobillera: Me siento humillado
Testimonio exclusivo

Habla por primera vez el expolicía chimbero que mató a un motochorro cerca de la cancha de River y terminó con tobillera: "Me siento humillado"

Sedujo a una sanjuanina por Tinder, le sacó más de $4.000.000 y ahora le devolverá el dinero
Insólito

Sedujo a una sanjuanina por Tinder, le sacó más de $4.000.000 y ahora le devolverá el dinero