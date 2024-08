Recorre kilómetros a pie para vender semitas: Toribio, el hombre que se hizo viral por pedir que "crujan los motores" de un auto de TC

Caminando, recorre kilómetros y kilómetros por el Gran San Juan. Así llegó al Estadio Aldo Cantoni aquel viernes en el que se hizo famoso por pedirle al piloto de Turismo Carretera, Catalán Magni, que encendiera el auto para escuchar "crujir los motores". Aquella tarde estaba con su carro -su compañero desde que se jubiló con 60 años y se transformó en autónomo para continuar con el oficio de la panadería-, pegado a una baranda, cuando se quejó frente a las cámaras del programa "Carburando" de que los autos de los vehículos de competencia no estaban encendidos. Aquel ida y vuelta con un mecánico, quien en tono de broma le explicó que no tenían "nafta", se hizo viral en todo el país, logrando que una multitud de fanáticos empatizaran y le dieran la razón al sanjuanino.

"Yo no me hice famoso, lo que pasa es que había cualquier cantidad de niños y querían escuchar los motores. El mecánico me quiso atropellar con lo que dijo, y yo se la devolví", expresó entre risas Toribio. "Yo estaba ahí vendiendo semitas caseras y pan casero. A los días, mientras vendía semitas en el barrio Aramburu, un cliente me mostró el video que se hizo viral. Yo no sabía que me estaban filmando", señaló el protagonista.

Para el sanjuanino, fue toda una sorpresa verse en el programa de TyC Sports y redes sociales. Comentó que también vio la respuesta del piloto, Catalán Magni, quien lo invitó el próximo año a una carrera a cambio de una docena de empanadas, y aceptó la propuesta: "Dijo que arranca los motores del auto si le llevo empanadas. Y claro que me comprometo a llevárselas. Mi queja fue por los niños, que esperaban escuchar el rugido del auto. Y me salió bien sanjuanino".

El hombre, quien ya había aparecido en redes sociales cuando le regaló unas semitas al gobernador Marcelo Orrego, señaló que siempre está trabajando en los eventos importantes de la provincia y que aquel día no quiso perderse el sorteo del Desafío de las Estrellas del TC, además porque es fanático del deporte motor y tiene presente siempre a Carlos Reutemann, su gran ídolo. "Viví casi ocho primaveras en Buenos Aires, donde iba mucho a ver automovilismo. Acá hasta me iba caminando al Zonda para ver carreras. Ahora ya no voy a los autódromos, ya pasó mi época".

Toribio viene de familia italiana. Creció en la cuarta zona del departamento Capital, enfrente de la Villa San Patricio, donde está su casa paterna. Allí vive con sus tres hijos y su esposa Susana, quienes lo acompañan y lo ayudan en la producción y venta de semitas. Cuenta que a veces recorre hasta 15 kilómetros a pie vendiendo las semitas. "Soy jubilado, pero tengo que seguir trabajando. Me levanto a las cinco de la mañana, siempre con buena onda, y armo el pan y la semita, prendo el horno de barro y después salgo a vender. No me canso de caminar, ya me acostumbré. Pero tengo descanso, el día lunes", contó.

Panadero de oficio y alma, dice que toda su vida trabajó en panaderías, de noche y de día. Aclara con orgullo que es maestro pastelero y repostero también. "Mi familia me ayuda un montón. A veces prendo el horno y mis hijos hornean las semitas. Gracias a Dios todos trabajamos", explicó.

"Gracias Toribio por su tiempo, y de paso, ¿nos podrá vender unas semitas?", preguntó TIEMPO. Y él respondió: "Pero van de regalo. Vos con esta nota me ayudas y yo te ayudo a vos. Dios a mí me va a seguir ayudando".