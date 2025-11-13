Coldplay, K-Pop y mucha emoción: los coros infantiles de la UNSJ cerraron el año con un "concierto estelar"

El miércoles, el Auditorio Juan Victoria se convirtió en el escenario de un viaje musical por las estrellas. El Centro de Creación Artística Coral de la Universidad Nacional de San Juan presentó “Un Coro Estelar”, el concierto que reunió a los tres coros infantiles de la institución: Los Jilgueritos , el Coro de Niños Preparatorio y el Coro de Niños y Jóvenes UNSJ .

A guardar la ropa Alerta amarilla para cinco departamentos de San Juan: cuáles son y cuándo llega la tormenta

Repercusiones Sorpresa en la UNSJ: sin información oficial sobre la baja del Radiotelescopio CART y las últimas cartas a jugar

Bajo el lema “¡Tripulación! Nos preparamos para despegar en 3... 2... 1...” , los pequeños cantores invitaron al público a embarcarse en una travesía por el universo. A través del canto, los coros exploraron las maravillas del cosmos y también de nuestra propia nave espacial: el planeta Tierra.

El concierto combinó música coral, narrativa escénica y una cuidada puesta visual, creando un ambiente de magia y asombro. Cada interpretación fue una parada en este recorrido estelar, donde el entusiasmo y la emoción de los niños se contagiaron al público presente.

image

La función contó con colaboraciones especiales de David Gardiol, Edita Sigalat, el ensamble Room Band y Flor Arce, quienes sumaron su talento para enriquecer la experiencia sonora y escénica.

El cierre fue uno de los momentos más esperados de la noche. Los coros interpretaron “A Sky Full of Stars”, de Coldplay, pero con una versión adaptada, en la que modificaron algunas partes de la letra para relacionarla con la historia y el espíritu del coro, transformando el clásico. Además, sorprendieron al público con una enérgica interpretación de “Demon Hunters”, la canción de las guerreras K-Pop de la película del momento, que aportó ritmo, color y una dosis extra de emoción al final del concierto.