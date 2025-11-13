jueves 13 de noviembre 2025

Data muy importante

Fiesta Nacional del Sol 2025: conocé cuáles son los objetos permitidos y prohibidos para ingresar al predio

Las autoridades de seguridad informaron las normas de ingreso al predio para la edición 2025 de la fiesta mayor de San Juan. Con el objetivo de garantizar seguridad y comodidad, se detallan los objetos que se permiten llevar y los que quedan expresamente prohibidos.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Desde Turismo anunciaron cuáles son los elementos prohibidos y permitidos para ingresar al predio de la Fiesta Nacional del Sol 2025.

Desde Turismo anunciaron cuáles son los elementos prohibidos y permitidos para ingresar al predio de la Fiesta Nacional del Sol 2025.

La Secretaría de Estado de Seguridad y Orden Público, en conjunto con el Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte, comunican que, en el marco de la Fiesta Nacional del Sol 2025, los asistentes podrán llevar ciertos elementos personales y se les solicitará abstenerse de ingresar con otros, a fin de asegurar el normal desarrollo del evento. La medida responde a la necesidad de garantizar la seguridad, fluidez en los accesos y bienestar de quienes participarán en las jornadas festivas.

Entre los objetos permitidos se encuentran: mate y termo, botellas vacías (ya que habrá puestos de hidratación en el predio), repelente de insectos, protector solar, coche de bebé, productos de higiene personal, mantas o almohadones pequeños, medicamentos o alimentos especiales para quienes los necesiten, largavistas, riñoneras o mochilas medianas, y baterías portátiles o cables de carga para el celular.

En cambio, la lista de objetos prohibidos incluye sustancias ilegales, bebidas alcohólicas o energéticas, termos con líquido, sillas o reposeras, heladeritas, carpas, sillas y reposeras. También, monopatines, bicicletas, rayos láser, equipo profesional de fotografía, banderas con palos, pirotecnia, elementos punzantes, sombrillas, animales, drones, pelotas, cadenas largas o con picos.

Se recomienda a quienes asistirán a la Fiesta que consulten la lista completa de objetos permitidos y prohibidos antes de dirigirse al predio, y que lleguen con tiempo para evitar contratiempos en los controles de seguridad. El cumplimiento de estas normas permitirá que todos los visitantes disfruten del espectáculo con tranquilidad y en un entorno seguro.

FUENTE: Sí San Juan

