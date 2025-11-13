Fiesta Nacional del Sol 2025: conocé cuáles son los objetos permitidos y prohibidos para ingresar al predio

Desde Turismo anunciaron cuáles son los elementos prohibidos y permitidos para ingresar al predio de la Fiesta Nacional del Sol 2025.

La Secretaría de Estado de Seguridad y Orden Público, en conjunto con el Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte, comunican que, en el marco de la Fiesta Nacional del Sol 2025, los asistentes podrán llevar ciertos elementos personales y se les solicitará abstenerse de ingresar con otros, a fin de asegurar el normal desarrollo del evento. La medida responde a la necesidad de garantizar la seguridad, fluidez en los accesos y bienestar de quienes participarán en las jornadas festivas.

Entre los objetos permitidos se encuentran: mate y termo, botellas vacías (ya que habrá puestos de hidratación en el predio), repelente de insectos, protector solar, coche de bebé, productos de higiene personal, mantas o almohadones pequeños, medicamentos o alimentos especiales para quienes los necesiten, largavistas, riñoneras o mochilas medianas, y baterías portátiles o cables de carga para el celular.

En cambio, la lista de objetos prohibidos incluye sustancias ilegales, bebidas alcohólicas o energéticas, termos con líquido, sillas o reposeras, heladeritas, carpas, sillas y reposeras. También, monopatines, bicicletas, rayos láser, equipo profesional de fotografía, banderas con palos, pirotecnia, elementos punzantes, sombrillas, animales, drones, pelotas, cadenas largas o con picos.

Se recomienda a quienes asistirán a la Fiesta que consulten la lista completa de objetos permitidos y prohibidos antes de dirigirse al predio, y que lleguen con tiempo para evitar contratiempos en los controles de seguridad. El cumplimiento de estas normas permitirá que todos los visitantes disfruten del espectáculo con tranquilidad y en un entorno seguro.

