Sorpresa en la UNSJ: sin información oficial sobre la baja del Radiotelescopio CART y las últimas cartas a jugar

Este martes un medio de alcance nacional aseguró que, tras varias idas y vueltas, finalmente el gobierno de Javier Milei decidió bajarle el pulgar al proyecto del Radiotelescopio CART , la gran antena que significaba un avance mundial en radioastronomía que se está levantando en Barreal, con aporte de la Academia de Ciencias Chinas. A nte esto, desde la UNSJ brindaron las primeras apreciaciones, donde la información oficial carece.

Informe especial Cronología del Radiotelescopio CART: desde la novedad celebrada por la comunidad científica mundial al riesgo de quedar en la nada

Tiempo de San Juan estableció contacto con Marcelo Segura, Project Manager del CART, quien confirmó que, al menos hasta el momento, no habían recibido ningún tipo de información oficial sobre la cancelación del proyecto de parte del Gobierno nacional. “Hasta el momento seguimos igual que hace dos meses que llegó el embarque a Buenos Aires y están los contenedores en el puerto” , aseguró.

Esta información no coincide con lo que señala el medio Infobae, donde aseguran que es decisión del Gobierno nacional no darle continuidad al proyecto, reteniendo las piezas que llegaron desde el país oriental, las cuales son fundamentales para culminar con el armado y ensamble de la gran antena de 30 metros de alto.

“Esos envíos tenían irregularidades y, de hecho, ninguna autoridad relevante de China se hizo cargo”, explicó al portal bonaerense una fuente oficial del Gobierno nacional.

Ante esto, Segura confirmó que autoridades de la universidad tienen pactada una reunión con directivos de Aduana este miércoles 5 de noviembre. El encuentro no solo genera ansias, sino que además será determinante para conocer cuál será el destino del Radiotelescopio, pero con este anticipo a nivel nacional no hay nada seguro.

Desde la casa de altos estudios sanjuanina no quieren dar por confirmado nada hasta el encuentro de mañana que estará protagonizado por el secretario de Ciencia y Técnica de la UNSJ, Pablo Diez; el secretario administrativo y financiero de la UNSJ, Ricardo Coca y el decano de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, Jorge Castro.

Mientras tanto, la obra tiene un 80% de avance y solo resta el arribo de las piezas que hoy descansan en el puerto para poder finalizar la etapa de construcción y darle paso al ensamble del gran plato de 40 metros de diámetro. Si bien las expectativas de las autoridades locales era poder comenzar con las primeras pruebas durante el 2026, la polémica entre el Gobierno nacional, China, y el rol de Estados Unidos en medio no solo comenzó a dilatar los tiempos, sino que pos estas horas pone en jaque la continuidad de un proyecto que lleva más de una década de desarrollo.