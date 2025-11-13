jueves 13 de noviembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Gran despliegue

Trasladaron de urgencia en helicóptero a un vecino de Jáchal que sufrió un ACV y lucha por su vida

Se trata de un hombre de 63 años, quien se descompensó en su vivienda y debió ser derivado de urgencia a la ciudad. Un operativo especial permitió su rápido traslado aéreo desde el Hospital San Roque. Su estado es crítico.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Vuelo sanitario.

Vuelo sanitario.

Momentos de gran conmoción se viven en Jáchal tras conocerse que un querido vecino del departamento, debió ser trasladado de urgencia en helicóptero hacia la ciudad luego de sufrir un accidente cerebrovascular (ACV) durante la mañana de este jueves.

Lee además
El operativo que incluyó el uso del helicóptero de la provincia para preservar la vida de un hombre de Iglesia que se descompensó. Fotos: Actualidad Jachallera
Asistencia

Un iglesiano se descompensó y debieron implementar un importante operativo y el uso del helicóptero de la provincia
se salvo de milagro tras perder el control de su moto y chocar contra un arbol
En Albardón

Se salvó de milagro tras perder el control de su moto y chocar contra un árbol

Todo ocurrió cerca de las 8 de la mañana, cuando Carlos 'Carloncho' Álvarez, de 63 años, se descompensó en su vivienda. De inmediato fue asistido y llevado al Hospital San Roque, donde los médicos, constataron que su cuadro era grave y requería una intervención quirúrgica inmediata en un centro de mayor complejidad.

Ante la situación, se activó el operativo de emergencia que incluyó la coordinación de distintas fuerzas de seguridad y el uso del helicóptero sanitario de la provincia, para garantizar un traslado rápido y seguro hacia el Hospital Rawson, en la Capital sanjuanina. El vuelo se concretó antes del mediodía, y el paciente ingresó directamente al área de urgencias para ser evaluado por los especialistas.

Fuentes policiales indicaron que el estado de Álvarez es delicado, y que los médicos trabajan contrarreloj para estabilizarlo y definir el momento de la cirugía.

Seguí leyendo

Mandan a la cárcel a los cabecillas de "La Banda del Pueblo Viejo", acusados de los ataques contra el otro grupo de la barrabrava

Destrozos en un conocido sanatorio: la aprehendida habría tenido un brote psicótico y fue internada

Detuvieron al "Narigón" por dos violentos robos en la vía pública: mirá cómo atacaba

Detienen en Chimbas a un gendarme acusado de propinarle golpizas a un nene que estaba por adoptar

El ladrón que atacaba locales del microcentro fue enviado al penal

Condena con cárcel para el conocido delincuente de Desamparados

Atrapan en Chimbas al "Chilenito", ladrón que quedó grabado cometiendo un robo

Detuvieron a una mujer por atacar con un hierro a una madre y su hija en Pocito

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
mandan a la carcel a los cabecillas de la banda del pueblo viejo, acusados de los ataques contra el otro grupo de la barrabrava
Tribunales

Mandan a la cárcel a los cabecillas de "La Banda del Pueblo Viejo", acusados de los ataques contra el otro grupo de la barrabrava

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Imagen ilustrativa. 
Fuera de control

Una mujer causó destrozos en una conocida clínica privada de Capital tras discutir con un médico

La víctima del violento atraco. Atrás, la ventana que rompieron los asaltantes. video
Violento atraco

Terror en Chimbas: una banda de encapuchados asaltó a una mujer y a su hija en la madrugada

Aparentemente el lunes 18 de agosto la jornada estará repleta de lluvias aisladas en San Juan
Clima

Alerta por tormentas en San Juan: el SMN prevé lluvias y calor sofocante durante dos días

Los votos que le permitieron a Baigorrí ser el hombre más poderoso de la Justicia de San Juan
Movidas

Los votos que le permitieron a Baigorrí ser el hombre más poderoso de la Justicia de San Juan

Detuvieron a una mujer por atacar con un hierro a una madre y su hija en Pocito
Pelea vecinal

Detuvieron a una mujer por atacar con un hierro a una madre y su hija en Pocito

Te Puede Interesar

De un pequeño pueblo colombiano al corazón del vóley sanjuanino: la inspiradora historia de Ronald Jiménez
Tiempo Streaming

De un pequeño pueblo colombiano al corazón del vóley sanjuanino: la inspiradora historia de Ronald Jiménez

Por Redacción Tiempo de San Juan
Los votos que le permitieron a Baigorrí ser el hombre más poderoso de la Justicia de San Juan
Movidas

Los votos que le permitieron a Baigorrí ser el hombre más poderoso de la Justicia de San Juan

Guillermo Baigorrí.
Exclusivo

Confirmado: cuándo asumirá Guillermo Baigorrí como Fiscal General de la Corte de Justicia de San Juan

San Juan inicia el relevamiento nacional del personal docente y no docente 2025: cómo será
Censo

San Juan inicia el relevamiento nacional del personal docente y no docente 2025: cómo será

Vuelo sanitario.
Gran despliegue

Trasladaron de urgencia en helicóptero a un vecino de Jáchal que sufrió un ACV y lucha por su vida