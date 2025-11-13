Trasladaron de urgencia en helicóptero a un vecino de Jáchal que sufrió un ACV y lucha por su vida

Momentos de gran conmoción se viven en Jáchal tras conocerse que un querido vecino del departamento, debió ser trasladado de urgencia en helicóptero hacia la ciudad luego de sufrir un accidente cerebrovascular (ACV) durante la mañana de este jueves.

Todo ocurrió cerca de las 8 de la mañana, cuando Carlos 'Carloncho' Álvarez, de 63 años, se descompensó en su vivienda. De inmediato fue asistido y llevado al Hospital San Roque, donde los médicos, constataron que su cuadro era grave y requería una intervención quirúrgica inmediata en un centro de mayor complejidad.

Ante la situación, se activó el operativo de emergencia que incluyó la coordinación de distintas fuerzas de seguridad y el uso del helicóptero sanitario de la provincia, para garantizar un traslado rápido y seguro hacia el Hospital Rawson, en la Capital sanjuanina. El vuelo se concretó antes del mediodía, y el paciente ingresó directamente al área de urgencias para ser evaluado por los especialistas.

Fuentes policiales indicaron que el estado de Álvarez es delicado, y que los médicos trabajan contrarreloj para estabilizarlo y definir el momento de la cirugía.