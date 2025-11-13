jueves 13 de noviembre 2025

Video

Detuvieron al "Narigón" por dos violentos robos en la vía pública: mirá cómo atacaba

El detenido sorprendía a las víctimas por la espalda, las arrojaba al suelo y les robaba. Imágenes sensibles.

Por Redacción Tiempo de San Juan
detenido

La Policía de San Juan detuvo a Matías Jesús Nievas, conocido como “El Narigón”, acusado de participar en dos robos violentos cometidos en la vía pública.

Según la investigación, Nievas actuaba junto a otro sujeto a bordo de una motocicleta. Ambos sorprendían a sus víctimas por la espalda, las arrojaban al suelo y les sustraían sus pertenencias, para luego darse a la fuga rápidamente.

image

Tras una serie de tareas investigativas, los efectivos lograron identificar a los autores y localizar el rodado utilizado en los hechos. Con orden judicial, se realizó un allanamiento en una vivienda del Barrio General Acha, en Capital, donde fue detenido Nievas y se procedió al secuestro de algunos de los efectos robados y de la motocicleta empleada en los asaltos.

image

El detenido quedó a disposición de la UFI Delitos contra la Propiedad, que continuará con las actuaciones correspondientes para determinar su grado de responsabilidad en los hechos.

