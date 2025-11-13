La Liga Sanjuanina apoya a San Martín de cara al duelo decisivo ante Aldosivi

La Liga Sanjuanina de Fútbol emitió un contundente comunicado en respaldo al Club Atlético San Martín , en medio del debate por la continuidad del Verdinegro en la máxima categoría del fútbol argentino. Bajo el lema “San Juan Unido en Defensa de su Plaza en Primera División”, la institución madre del fútbol local expresó su “sincero y profundo apoyo” al club de Concepción y destacó su valor simbólico y deportivo para toda la provincia.

“San Martín no solo es un club, es un símbolo de identidad, esfuerzo y pasión que une a miles de sanjuaninos”, remarcaron desde la Liga. En ese sentido, recordaron que la presencia del equipo en Primera División “significa mucho más que un logro deportivo”: es el fruto del trabajo de jugadores, dirigentes, hinchas y formadores, y un motor clave para el desarrollo del fútbol regional.

El comunicado también subraya la importancia de mantener la plaza sanjuanina en la elite del fútbol nacional: “Defender la plaza de San Martín en Primera es defender el lugar de San Juan en el mapa grande del fútbol argentino”. Además, destacan que el club es una fuente de inspiración para los jóvenes futbolistas y una muestra del esfuerzo conjunto de todas las instituciones que integran la liga local.

Por último, la Liga reafirmó su compromiso “con San Martín y con el desarrollo del deporte sanjuanino”, convocando a la unidad: “Juntos, con convicción, seguiremos defendiendo lo que nos pertenece: el derecho de San Juan a seguir teniendo su lugar en la elite del fútbol argentino”.

El mensaje cierra con una frase que resume el sentimiento de toda una provincia:

“¡Vamos San Martín! ¡Vamos San Juan!”