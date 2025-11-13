El jachallero que golpeó y amenazó a su mujer tras serle infiel fue condenado, pero no irá preso

A tres días de su detención, condenaron al comerciante jachallero que golpeó y amenazó a su pareja tras serle infiel y que además tenía un revólver en su casa. Este jueves fue llevado ante el juez y, a través de un juicio abreviado, recibió una pena de 2 años de prisión de cumplimiento condicional.

Violencia de género Metieron preso a un comerciante jachallero que golpeó y amenazó de muerte a su mujer tras serle infiel

Emilio Fabián Soria , de 52 años, recibió esa condena luego de que su defensor arribara a un acuerdo con el fiscal Gastón Salvio, de la UFI del Norte . El hombre había sido detenido el lunes último por policías de esa brigada después de agredir a su mujer en el negocio que posee en la calle José Hernández, casi esquina San Juan, en la villa cabecera de Jáchal.

Según la investigación, todo comenzó con una discusión de pareja a raíz de que la mujer encontró mensajes comprometedores en el celular del comerciante que daban cuenta de un amorío con una joven. Ese descubrimiento desató un fuerte cruce dentro del local y, frente a los reclamos, Soria reaccionó con violencia. De acuerdo a la denuncia, la tomó a golpes, la empujó y la echó del hogar con una frase que después repitió ante la Policía: “Si te veo en la casa te voy a matar”.

image El arma de fuego secuestrada por los policías de la brigada de la UFI del Norte.

La mujer, lastimada y temiendo que la amenaza fuera real, acudió de inmediato a la Comisaría y radicó la denuncia. La UFI Norte intervino sin demora. El fiscal Salvio solicitó una orden judicial y, horas más tarde, los efectivos de la Brigada de Investigaciones irrumpieron en la vivienda y el comercio del acusado. Allí lo detuvieron y, durante la requisa, hallaron un revólver que Soria guardaba en su casa, un elemento que agravó su situación procesal.

Tras su arresto, el comerciante quedó imputado por lesiones leves agravadas por el contexto de violencia de género y violencia intrafamiliar, amenazas agravadas y tenencia ilegítima de arma de guerra, dado que tenía un revólver calibre 38. Esos mismos delitos fueron los que llegaron a la audiencia de este jueves, donde Soria aceptó los hechos, admitió su responsabilidad y accedió al juicio abreviado.

El juez de Garantías homologó el acuerdo y le impuso una pena condicional de dos años. Además, resolvió una serie de medidas restrictivas: prohibición de contacto con la víctima, restricción de acercamiento al domicilio, control del Servicio Social y la prohibición absoluta de poseer armas de fuego. El revólver secuestrado quedará en manos de la Justicia.

La mujer, según trascendió, ya no convive con Soria y quedó bajo seguimiento de la UFI Norte. El comerciante recuperó la libertad tras la audiencia, pero deberá cumplir estrictamente las medidas ordenadas. De lo contrario, arriesga que se le revoque la condicional y termine en el penal.