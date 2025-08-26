Su expareja llegó a su casa, la golpeó, hizo destrozos y le robó distintos elementos

Un violento hecho se registró el lunes por la noche en una vivienda de Rawson, cuando un sujeto atacó a su expareja.

Un violento hecho se registró anoche en Rawson, cuando un sujeto sorprendió a su expareja en su vivienda, la golpeó, generó destrozos en su casa y le robó distintos elementos para luego huir. La víctima denunció el hecho y, finalmente, el agresor fue aprehendido.

Minutos antes de las 23 del lunes, personal de la Policía Comunal de Rawson acudió a un domicilio ubicado en calle 11 de Septiembre, tras recibir el llamado de auxilio de una mujer que aseguraba estar siendo atacada por su expareja.

La víctima, de 29 años, relató a los efectivos que Axel Naim Aguilera, de 23 años, con quien tenía vigente una prohibición de acercamiento, se presentó en su hogar, iniciaron una discusión y el hombre la golpeó y empujó. Además, provocó destrozos en la vivienda y le robó un televisor, un ventilador y $50.000 en efectivo antes de escapar del lugar.

A partir del relato, los uniformados iniciaron una rápida búsqueda por la zona y lograron localizar al sospechoso en la intersección de calles Guiraldes y Vicente López, justo cuando intentaba ingresar a una vivienda cargando el televisor robado. Aguilera fue aprehendido en el acto.

Mientras tanto, se solicitó asistencia médica para la víctima, quien fue atendida en su domicilio por profesionales de salud.

En el caso intervinieron autoridades de Flagrancia y la de UFICA CAVIG, quienes investigarán el hecho y determinarán el futuro del detenido.