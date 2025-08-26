Revuelo en las afueras de una escuela de Capital: alumnos cortaron una avenida

Durante la tarde de este martes, un grupo de alumnos del Nivel Secundario de la Escuela Comercio Manuel Belgrano, ubicada sobre la avenida Alem pasando Maipú, protagonizó un corte de calle que llamó la atención de los vecinos y conductores.

La avenida Alem fue interrumpida en la esquina con Maipú, mientras personal policial se hizo presente para controlar la situación. También llegaron bomberos, debido al incendio de un contenedor de basura.

image Según indicaron a este diario, los estudiantes piden el regreso de un exdirectivo de la institución. image

