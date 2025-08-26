Apareció en Rawson la adolescente que era intensamente buscada

Después de horas de incertidumbre y angustia, la familia de una adolescente de 15 años recibió buenas noticias este martes por la tarde. La menor, identificada con las siglas L.Y.Q.M., se encontraba en la Subcomisaría de la Villa Hipódromo de Rawson , donde fue localizada sana y salva.

Según indicaron los familiares a este diario, únicamente se les comunicó que la joven estaba bien, sin ofrecer mayores detalles sobre las circunstancias de su paradero.

La búsqueda se había intensificado desde el lunes a las 15 horas, cuando L.Y.Q.M. fue vista por última vez cerca de la Unión Vecinal de Villa Hipódromo. La familia había difundido su desaparición a través de redes sociales, pidiendo colaboración a quienes pudieran tener algún dato sobre su ubicación. En el momento de su ausencia, la adolescente vestía pantalón marrón del colegio, un suéter verde y una remera negra.

La intervención policial fue inmediata, y tras la localización de la menor, se llevaron a cabo los protocolos habituales para garantizar su bienestar. Hasta el momento, las autoridades no informaron sobre los motivos de su ausencia ni si existirá algún procedimiento adicional.

La aparición de L.Y.Q.M. pone fin a una jornada de tensión en Rawson, donde vecinos y familiares se mantuvieron alerta mientras la policía trabajaba en la búsqueda.