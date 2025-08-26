martes 26 de agosto 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Alivio

Apareció en Rawson la adolescente que era intensamente buscada

Tras horas de angustia y una intensa búsqueda, la chica de 15 años fue hallada sana y salva en la Subcomisaría de Villa Hipódromo, poniendo fin a la incertidumbre que vivió su familia y vecinos.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Después de horas de incertidumbre y angustia, la familia de una adolescente de 15 años recibió buenas noticias este martes por la tarde. La menor, identificada con las siglas L.Y.Q.M., se encontraba en la Subcomisaría de la Villa Hipódromo de Rawson, donde fue localizada sana y salva.

Lee además
Un accidente ocurrido durante la mañana de este martes en Rawson dejó tres personas heridas, entre ellas, un bebé. 
En Rawson

Un fuerte choque entre una camioneta Toyota y un Uber dejó a dos niñas y dos adultos heridos
les faltaba para terminar la obra: dos ladrones terminan presos por robar ceramicos en rawson
Villa Hipódromo

Les faltaba para terminar la obra: dos ladrones terminan presos por robar cerámicos en Rawson

Según indicaron los familiares a este diario, únicamente se les comunicó que la joven estaba bien, sin ofrecer mayores detalles sobre las circunstancias de su paradero.

La búsqueda se había intensificado desde el lunes a las 15 horas, cuando L.Y.Q.M. fue vista por última vez cerca de la Unión Vecinal de Villa Hipódromo. La familia había difundido su desaparición a través de redes sociales, pidiendo colaboración a quienes pudieran tener algún dato sobre su ubicación. En el momento de su ausencia, la adolescente vestía pantalón marrón del colegio, un suéter verde y una remera negra.

La intervención policial fue inmediata, y tras la localización de la menor, se llevaron a cabo los protocolos habituales para garantizar su bienestar. Hasta el momento, las autoridades no informaron sobre los motivos de su ausencia ni si existirá algún procedimiento adicional.

La aparición de L.Y.Q.M. pone fin a una jornada de tensión en Rawson, donde vecinos y familiares se mantuvieron alerta mientras la policía trabajaba en la búsqueda.

Temas
Seguí leyendo

Desapareció una adolescente en Rawson y es intensamente buscada por su familia

En Rawson: una pareja denunció que el "Roto" Pastén los invitó a tomar a su casa y que una patota los estaba esperando

Terminó arrestado en Rawson por robo: le secuestraron un celular ¡y hasta una dentadura postiza!

Así fue la detención del ladrón que robó en el Día del Niño en Rawson y el desesperado pedido a "El Yeyo"

Día del Niño para el olvido en Rawson: quién es el ladrón que, junto a sus hijos, le robó un parlante al Yeyo

Cayó en el Barrio La Estación un prófugo que hace 10 meses no volvió de una salida transitoria

Conocé por dentro la nave espacial que aterrizó en el corazón de Rawson

Rawson lanza inscripciones para cursos gratuitos del Programa Red de Oficios municipal

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
El conocido abogado Horacio Medina intentó separar a unos jóvenes que se estaban peleando en pleno centro y terminó dándose un fuerte golpe.
Video

Un conocido abogado sanjuanino quiso frenar una pelea de jóvenes en el centro y terminó de cara en el piso

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Imagen ilustrativa.
Engañada y a pie

"Voy a probarla": el increíble robo de una moto en el Parque de Mayo

Cómo impactará el temporal de Santa Rosa este año en San Juan.
Creer o reventar

Santa Rosa se puso prolija: llegará a San Juan puntual, con lluvias y ¿nevadas?

Conocé el pasado del nuevo sospechoso en el asesinato del jubilado de Villa del Carril
Crimen de Mario Alday

Conocé el pasado del nuevo sospechoso en el asesinato del jubilado de Villa del Carril

San Juan despide al Chango Huaqueño: hasta cuándo será el velorio y dónde descansarán sus restos
El folklore, de luto

San Juan despide al Chango Huaqueño: hasta cuándo será el velorio y dónde descansarán sus restos

El conocido abogado Horacio Medina intentó separar a unos jóvenes que se estaban peleando en pleno centro y terminó dándose un fuerte golpe.
Video

Un conocido abogado sanjuanino quiso frenar una pelea de jóvenes en el centro y terminó de cara en el piso

Te Puede Interesar

Con ventas por el piso, aseguraron que les dieron vacaciones a varios trabajadores de Dilexis
Preocupación

Con ventas "por el piso", aseguraron que les dieron vacaciones a varios trabajadores de Dilexis

Por Redacción Tiempo de San Juan
Revuelo en las afueras de una escuela de Capital: alumnos cortaron una avenida
Incidentes

Revuelo en las afueras de una escuela de Capital: alumnos cortaron una avenida

Ruta 40 Sur: se retoman los trabajos tras seis meses del parate por demora de pagos del Gobierno nacional
Movimiento positivo

Ruta 40 Sur: se retoman los trabajos tras seis meses del parate por demora de pagos del Gobierno nacional

Fam Tour, presencia en ferias nacionales y rondas con operadores, las estrategias del Gobierno provincial en conjunto con las agencias de viajes para potenciar el turismo
Acciones vinculadas

"Fam Tour", presencia en ferias nacionales y rondas con operadores, las estrategias del Gobierno provincial en conjunto con las agencias de viajes para potenciar el turismo

Retoman la paritaria, con la presencia de funcionarios del Gobierno de San Juan y los tres gremios docentes
En el Centro Cívico

Retoman la paritaria, con la presencia de funcionarios del Gobierno de San Juan y los tres gremios docentes