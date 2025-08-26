Por una amenaza de bomba evacuaron al menos 5 escuelas en San Juan

Una amenaza de bomba se conoció durante la tarde de este martes y generó revuelo en, al menos, cinco escuelas . Esta vez fue en la Escuela de Enología y en otros establecimientos de la periferia de San Juan . En este caso tomó intervención la Policía .

Un llamado alertó sobre una amenaza de bomba en una "escuela agrotécnica". Por este motivo, desalojaron la Escuela de Enología, ubicada en calle Paula Albarracín de Sarmiento casi 25 de Mayo, y la Agrotécnica de Zonda. Pero posteriormente se supo que la alarma también llegó a Sarmiento, Pocito y Ullum.

Alumnos, docentes y el resto del personal desalojaron los respectivos establecimientos cuando se conoció la amenaza.

En el caso de Zonda, la alerta fue desactivada, aunque todos los estudiantes se retiraron de la institución, informó el periodista Eduardo Farías a este diario.

Nota en desarrollo.