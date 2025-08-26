Recién salido del penal, intentó robar una bici a punta de cuchillo a un estudiante

Un hombre fue detenido este martes en inmediaciones del Parque de Chimbas luego de intentar robar una bicicleta a un grupo de jóvenes que salían de la escuela. El hecho ocurrió en la intersección de las calles Tucumán y Chubut, y fue frustrado gracias a un rápido accionar policial.

El procedimiento se inició tras un alerta emitido por el CISEM, que dio aviso a efectivos de la Unidad Operativa Chimbas Sur . Según informaron fuentes policiales, un sujeto de sexo masculino había amenazado con un arma blanca a unos adolescentes con la intención de sustraerles una bicicleta marca Venzo . Luego del intento de robo, el sospechoso se dio a la fuga por calle Tucumán hacia el norte.

image

Gracias a un trabajo conjunto entre personal de la Unidad Operativa Chimbas Sur, la Unidad Casilla del Barrio Independencia y el infante de calle Tucumán, lograron interceptar al individuo en la puerta de la cancha del Club Sportivo Peñarol. En su poder tenía la bicicleta robada y un cuchillo, con el cual habría amenazado a las víctimas.

El detenido fue identificado como Héctor Fabián Peña, alias “el Tota”, quien, según confirmaron las autoridades, había salido del Servicio Penitenciario hace apenas un mes.

La Justicia actuó de inmediato y el caso fue caratulado como "Robo Agravado por el uso de arma blanca" bajo el procedimiento de flagrancia. Peña quedó alojado en la Comisaría 17ª a la espera de su audiencia judicial.