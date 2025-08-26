martes 26 de agosto 2025

Ataque de madrugada

Importante robo de materiales en una empresa constructora en Pocito

Por Redacción Tiempo de San Juan
El robo se produjo en un establecimiento ubicado en calle 6, cerca de Lemos, en Pocito.

Un empresario de Pocito denunció el robo de distintos materiales de construcción en el predio donde funciona su firma. El hecho ocurrió días atrás y fue descubierto cuando el propietario se presentó en el lugar y constató las faltantes.

Quien denunció el hecho fue Julián González, propietario de la empresa Golan S.R.L., ubicada en calle 6 entre Lemos y Callejón Celani, en Pocito, aseguró que le sustrajeron cinco caños de hierro de seis metros de largo, un cartel de 3 por 2 metros y unas 100 chapas tipo lámina de 5 por 2 metros.

Según quedó asentado, González advirtió el robo el pasado 22 de agosto último, pero recién tres días después se presentó en la Subcomisaria del B° Buenaventura Luna para radicar la denuncia correspondiente. Los investigadores creen que el robo fue perpetrado de madrugada y que emplearon un vehículo para cargar el pesado botín.

Los policías de esa zona de Rawson realizaron una inspección del lugar y tomaron nota del hecho, además hicieron un relevamiento de cámaras de seguridad para ver si en las imágenes aparecen los ladrones. La investigación quedó en manos de la Unidad Fiscal de Delitos contra la Propiedad, que ya analiza las pruebas y testimonios en busca de dar con los responsables del robo.

El conocido abogado Horacio Medina intentó separar a unos jóvenes que se estaban peleando en pleno centro y terminó dándose un fuerte golpe.
Cómo impactará el temporal de Santa Rosa este año en San Juan.
El conocido abogado Horacio Medina intentó separar a unos jóvenes que se estaban peleando en pleno centro y terminó dándose un fuerte golpe.
Revuelo en las afueras de una escuela de Capital: alumnos cortaron una avenida
Conocé el pasado del nuevo sospechoso en el asesinato del jubilado de Villa del Carril
El Willy Wonka sanjuanino: escapaba de un super con más de 30 chocolates robados
Josemaría será una mina de más escala y usará más del doble de agua prevista.
Los policías acusados de golpear a un preso, más complicados por falsear datos y detener sin motivos
Arranque de campaña: en San Juan anticipan poco acto grande y mucho puerta a puerta, con una ayudita tecno
Imagen ilustrativa
En el centro, la candidata Tejada. 
