miércoles 27 de agosto 2025

Este martes

Productores se reunieron con investigadores de la UNSJ para trabajar en un plan de manejo del agua

El encuentro tuvo lugar en la sede de la Cámara de Productores Argentinos (CPA) y tuvo como objetivo continuar con el trabajo que las diferentes cámaras vienen llevando adelante respecto al tema.

Por Redacción Tiempo de San Juan
canales de riego.jpg

Este martes, en la sede de la Cámara de Productores Argentinos (CPA), se desarrolló un encuentro entre productores, investigadores y referentes de distintas instituciones vinculadas al agua. Participaron especialistas de la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ), entre ellos Silvio Pastore y el doctor Oscar Dölling, además de autoridades del INTA y del INA CRAS. También estuvieron presentes representantes de diversas cámaras del agua en la provincia.

El objetivo fue delinear estrategias que permitan construir un plan de manejo del agua en San Juan, con énfasis en el fortalecimiento del Departamento de Hidráulica, la reposición de sistemas de medición en la cordillera, el río y los canales, y el análisis de los acuíferos provinciales.

La reunión se desarrolló en un contexto particular: el trabajo con el Gobierno provincial se encuentran en pausa. El pasado 26 de junio, las partes habían acordado retomar el diálogo en un plazo de 40 días, pero ese encuentro nunca se concretó. Ante esta situación, los productores adelantaron que este miércoles volverán a solicitar una reunión para avanzar en la mesa de trabajo.

Uno de los ejes centrales de aquel encuentro fue el mejoramiento de Hidráulica, lo que incluía una reestructuración de su organigrama y la suma de una mayor cantidad de empleados. Así como también, una mayor inversión hacia el organismo.

