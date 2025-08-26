Una dirigente de Dignidad Ciudadana cruzó a la candidata de LLA en San Juan: "Nunca fue del partido"

Federica Mariconda, referente de Dignidad Ciudadana e integrante del frente oficialista Por San Juan, cuestionó a la candidata a diputada nacional por La Libertad Avanza, Mabel Cristina Tejada Heredia, por presentarse como dirigente de ese espacio.
Federica Mariconda señaló que Mabel Tejada Heredia nunca integró Dignidad Ciudadana y que proviene de otra agrupación, pese a presentarse como dirigente de ese partido en la campaña de La Libertad Avanza.
Mariconda, excandidata a vicegobernadora, aseguró que Tejada “nunca fue parte de Dignidad Ciudadana” y explicó que en 2019 figuró como candidata suplente en una coalición que el partido integró con la agrupación “Valores para mi país”. Según la dirigente, la aspirante libertaria provenía de ese sector y no del partido que hoy integra el frente oficialista provincial.
En ese sentido, fue categórica al sostener que “nadie la conoce” dentro del espacio y que Tejada nunca participó de reuniones partidarias.
Cabe recordar que Mabel Tejada Heredia es la segunda candidata a diputada nacional de la lista de La Libertad Avanza, que encabeza Abel Chiconi y completa Juan Sancassani como tercer postulante.