martes 26 de agosto 2025

Elecciones 2025

Una dirigente de Dignidad Ciudadana cruzó a la candidata de LLA en San Juan: "Nunca fue del partido"

Federica Mariconda señaló que Mabel Tejada Heredia nunca integró Dignidad Ciudadana y que proviene de otra agrupación, pese a presentarse como dirigente de ese partido en la campaña de La Libertad Avanza.

Por Redacción Tiempo de San Juan
En el centro, la candidata Tejada.&nbsp;

En el centro, la candidata Tejada. 

Federica Mariconda, referente de Dignidad Ciudadana e integrante del frente oficialista Por San Juan, cuestionó a la candidata a diputada nacional por La Libertad Avanza, Mabel Cristina Tejada Heredia, por presentarse como dirigente de ese espacio.

Mariconda, excandidata a vicegobernadora, aseguró que Tejada “nunca fue parte de Dignidad Ciudadana” y explicó que en 2019 figuró como candidata suplente en una coalición que el partido integró con la agrupación “Valores para mi país”. Según la dirigente, la aspirante libertaria provenía de ese sector y no del partido que hoy integra el frente oficialista provincial.

"Yo entiendo que decir que integra un partido como Dignidad Ciudadana, que desde su fundación ha dado muy buenos dirigentes a San Juan, puede servir como sinónimo de política seria y con principios, pero de ninguna manera podemos permitir que personas que no conocemos digan que integraron nuestras filas cuando no es cierto", afirmó Mariconda.

En ese sentido, fue categórica al sostener que “nadie la conoce” dentro del espacio y que Tejada nunca participó de reuniones partidarias.

Cabe recordar que Mabel Tejada Heredia es la segunda candidata a diputada nacional de la lista de La Libertad Avanza, que encabeza Abel Chiconi y completa Juan Sancassani como tercer postulante.

