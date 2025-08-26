martes 26 de agosto 2025

Seguridad

Argentina declaró organización terrorista al "Cartel de los Soles"

El "Cartel de los Soles" es una organización criminal venezolana que se dedicaría al narcotráfico. Se sabe poco de ella. Desde Estados Unidos afirman que su jefe es Nicolás Maduro. Para Argentina, son "terroristas".

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

El Gobierno argentino declaró al grupo narco venezolano “Cartel de los Soles”, que Washington vincula con el gobierno de Nicolás Maduro, como una organización terrorista.

En un comunicado dispuso la incorporación de la organización criminal transnacional al Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a Actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET), dependiente del Ministerio de Justicia.

La decisión, adoptada en coordinación entre el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, el Ministerio de Seguridad Nacional y el Ministerio de Justicia, se fundamenta en informes oficiales que acreditan actividades ilícitas de carácter transnacional, entre ellas narcotráfico, contrabando y explotación ilegal de recursos naturales, así como vínculos con otras estructuras criminales en la región.

El Cartel de los Soles es un grupo narco catalogado el 25 de julio pasado como organización terrorista por Estados Unidos y más tarde por Ecuador. Según Washington está vinculado al Gobierno de Venezuela, lo que niega Caracas.

Desde el Ministerio de Seguridad indicaron que la inscripción en el RePET habilita la aplicación de sanciones financieras y restricciones operativas destinadas a limitar la capacidad de acción de estas organizaciones criminales, al tiempo que protege al sistema financiero argentino de ser utilizado con fines ilícitos.

Qué significa la declaración de “terrorista” del Cartel de los Soles

Con esta medida, según un comunicado de la Cancillería, la Argentina “fortalece los mecanismos preventivos y sancionatorios frente a operaciones de financiamiento vinculadas al terrorismo y al crimen organizado”.

Además, “refuerza la cooperación internacional en materia de seguridad y justicia, en estrecha coordinación con socios regionales y multilaterales”, así como “su compromiso con la paz, la estabilidad y la seguridad hemisférica, en el marco del respeto al derecho internacional y a los instrumentos multilaterales aplicables”.

Qué es el Cartel de los Soles

El Cartel de los Soles, es un grupo de narcotraficantes catalogado como organización terrorista por Estados Unidos. Según Washington está vinculado al Gobierno de Venezuela.

Su nombre se remonta a principios del siglo XXI, cuando en 2004 el periodista y concejal Mauro Marcano acusó al jefe de la Guardia Nacional de Venezuela Alexis Maneiro y a otros oficiales de estar involucrados en el narcotráfico.

Marcano, asesinado en septiembre de 2004, iba a efectuar la denuncia contra lo que llamó “Cartel de los Soles”, en alusión a las insignias de generales venezolanos.

La afirmación de que este cartel está estrechamente ligado al Gobierno de Venezuela no es nueva. En julio de 2005, el diario The Miami Herald publicó, en palabras de un “diplomático extranjero en Caracas, familiarizado con las operaciones antidroga”, que el Cartel de los Soles estaba integrado por “un considerable grupo de generales del Ejército y la Guardia Nacional”.

A este cartel se le ha relacionado con diversos narcotraficantes, uno de ellos el narcotraficante y paramilitar colombiano Hermagoras González Polanco, jefe del Cartel de la Guajira.

El 25 de julio de 2025, Estados Unidos lo calificó como organización terrorista, y aseguró que está vinculado al Gobierno venezolano, por prestar ayuda a la banda transnacional Tren de Aragua y al cartel mexicano de Sinaloa.

“El Cartel de los Soles es un grupo criminal con sede en Venezuela, dirigido por Nicolás Maduro Moros y otros altos cargos del régimen de Maduro, que proporciona apoyo material a organizaciones terroristas extranjeras que amenazan la paz y la seguridad de Estados Unidos, concretamente al Tren de Aragua y al Cartel de Sinaloa”, indicó la nota del Departamento de Estado de Estados Unidos.

La decisión de incluir al Cartel de los Soles en la lista de organizaciones terroristas permitirá a Estados Unidos utilizar “todos los recursos a su disposición para impedir que Maduro siga beneficiándose de la destrucción de vidas estadounidenses y desestabilizando el hemisferio”, según el Departamento de Estado.

Pocos días después, a principios de agosto, Washington duplicó la recompensa por información que lleve a la captura de Maduro, hasta situarla en 50 millones de dólares.

Tanto es así que pocos días después, a principios de agosto, Washington dobló la recompensa por información que lleve a la captura de Maduro, hasta situarla en 50 millones de dólares.

Venezuela siempre ha sostenido que el Cartel de los Soles es un invento de Estados Unidos.

“El Cartel de los Soles es un invento, no sé cuántos años tienen que ellos inventaron eso y en ese tiempo ha tenido como 300 jefes, cada vez que alguien les molesta ellos lo ponen como jefe del Cartel de los Soles”, declaró el ministro de Interior y Justicia de Venezuela, Diosdado Cabello, en una rueda de prensa el pasado 7 de agosto.

