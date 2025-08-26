martes 26 de agosto 2025

Congreso

La oposición quiere interpelar a Karina Milei por las presuntas coimas en ANDIS

Además de la hermana del Presidente, diputados opositores buscan interrogar al ministro de Salud, Mario Lugones, y al jefe de Gabinete, Guillermo Francos.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

El plenario de Acción Social y Salud Publica (presidida por Daniel Arroyo) y Discapacidad (comandada por Pablo Yedlin) resolvió este martes volver a convocar para la semana próxima a las comisiones, aunque esta vez, por separado. Será para tratar los proyectos que buscan interpelar a la subsecretaria de la Presidencia, Karina Milei; el ministro de Salud, Mario Lugones; y el jefe de Gabinete, Guillermo Francos.

El motivo: los diputados de la oposición quieren consultarlos sobre los audios donde el extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) Diego Spagnuolo menciona presuntos hechos de corrupción en el organismo. Y además, pedir informes a la Casa Rosada.

El interventor de la Agencia de Discapacidad, Alejandro Vilches, y el propio Lugones fueron citados para presentarse ante el plenario, pero no concurrieron.

Sabrina Selva (UxP), Oscar Agost Carreño (Encuentro Federal), Alejandro Vilca y Christian Castillo (estos últimos, de Frente de Izquierda) presentaron sus propias iniciativas en la comisión de Salud para interpelar a la hermana de Javier Milei, a Francos y a Lugones. Este martes a las 12 se discutirán los proyectos.

En tanto, la comisión que preside Arroyo se reunirá ese mismo día -pero a las 14 horas- para tratar otras cuatro iniciativas. Un pedido de informe de Ricardo López Murphy sobre presuntas irregularidades en la ANDIS. Otro pedido -firmado por Andrea Freitas, de UxP- al Ejecutivo, relacionado a los audios de Spagnuolo. También presentaron pedidos similares Sergio Casas (UxP) y Esteban Paulón (Partido Socialista).

“Siempre los funcionarios se ausentan ante los escándalos que rozan lo ético y lo moral de nuestro país. Son escándalos de corrupción que no dieron cuenta en ningún lado, donde en todos, o en casi todos, estuvo involucrada la hermana del Presidente, Karina Milei”, explicó la diputada jujeña Leila Chaher (UxP).

Además, los legisladores de la oposición cuestionaron la ausencia en el plenario de los diputados de La Libertad Avanza y del PRO. En tanto, de la UCR solo se presentó la legisladora Natalia Sarapura, quien recordó que en numerosas oportunidades citaron a Diego Spagnuolo en la comisión de Discapacidad, pero nunca concurrió al Parlamento.

Desde la Coalición Cívica, Paula Oliveto Lago entendió que, con estas ausencias, queda en evidencia un desprecio para con el Parlamento por parte de esos funcionarios y los diputados ausentes. Por su parte, Marcela Coli, de Democracia para Siempre, sostuvo que explicó “la discapacidad no tiene colores políticos”.

Temas
