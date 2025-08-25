lunes 25 de agosto 2025

Confianza

Martín Menem pone "las manos en el fuego" por su primo y por Karina Milei

El presidente de la cámara de diputados, Martín Menem, salió en defensa de su primo, Lule Menem, y su jefa, Karina Milei, mencionados en los audios de Diego Spagnuolo sobre coimas con medicamentos.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Diego Spagnuolo, Lule Menem, Karina Milei, y Martín Menem

Diego Spagnuolo, Lule Menem, Karina Milei, y Martín Menem

El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, aseguró en diálogo con A24 que la difusión de los audios que lo vinculan al escándalo en la Agencia Nacional de Discapacidad forma parte de “una brutal operación política del kirchnerismo”, lanzada a solo dos semanas de las elecciones en la provincia de Buenos Aires.

"Se trata de una monumental operación a dos semanas de una de las elecciones más importantes, la provincia de Buenos Aires", lanzó el dirigente libertario, al remarcar la cercanía de los comicios del 7 de septiembre. Y agregó: “Estamos acostumbrados a este tipo de maniobras. Tratan de llevarte al barro”.

El legislador también puso el foco en la oportunidad de la difusión de los audios: “¿Te parece casualidad que un día antes de la ley de Discapacidad aparezca un audio?”, se preguntó, sugiriendo que la filtración busca condicionar el debate parlamentario y desgastar al oficialismo.

Respecto al contenido de las grabaciones atribuidas a Diego Spagnuolo, el ex titular de la Andis, Menem fue enfático: “No puedo aseverar la autenticidad o no de esos audios, pero el contenido es falso y pongo las manos en el fuego por Lule y por Karina”.

En ese sentido, buscó blindar a la hermana del Presidente y al subsecretario de Gestión Institucional, acusados en la causa, y reivindicó la transparencia del gobierno libertario: “Milei es el tipo más transparente de la historia de la humanidad”, afirmó.

Sobre la situación judicial de Spagnuolo, Menem se despegó: “No voy a atacar ni defender a Spagnuolo. Se lo corrió y ahora debe investigar la Justicia”.

El titular de Diputados advirtió, además, que la estrategia de la oposición no es nueva: “Nos vienen operando permanentemente. Es muy obvio”, acusó, al tiempo que pronosticó que las maniobras se intensificarán hasta los comicios: “Esto se termina el 7 de septiembre. Van a seguir operando para manotear un cargo”.

Finalmente, Menem insistió en que nada detendrá la agenda de cambios que impulsa el oficialismo: “Nada de lo que hagan va a frenar el cambio que estamos llevando adelante. Es evidente que buscan ensuciar al Gobierno y condicionar la elección más trascendente del país”.

Además, Menem también destacó el respeto del Poder Ejecutivo a la división de poderes y la rápida reacción que tuvo para desplazar a Spagnuolo de su cargo: “Se separa a un funcionario y eventualmente tendrá que dar las explicaciones en la justicia; a diferencia del kirchnerismo, que es nuestro contrincante. ¿Qué hubieran hecho ellos? Estarían acá diciendo que la justicia arma el lawfare, que los atacan judicialmente. Nosotros no cuestionamos para nada el accionar de la justicia. Si tiene que actuar, que actúe y Spagnuolo dará las explicaciones. Ya fue separado del cargo. No tengo más para decir”, argumentó.

