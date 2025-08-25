Por las presuntas coimas en ANDIS, Fabián Martín señaló que "no son hechos positivos para la política"

Los supuestos sobornos en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) , revelados en audios del ex titular Diego Spagnuolo, siguen generando repercusiones a nivel nacional. En este contexto, Fabián Martín , vicegobernador y candidato a diputado nacional por el Frente Por San Juan, se refirió al tema.

Durante los actos por un nuevo aniversario de Rivadavia, Martín afirmó que “hay que permitir que la justicia actúe, pero sin dudas este tipo de situaciones no contribuyen a la imagen de la política. La gente tiene razón en estar preocupada”.

El exintendente también destacó la gestión provincial, señalando que, junto a Sergio Uñac, “tuvimos que gobernar con menos recursos, cerca de un 40% menos, y aun así se lograron avances significativos”. Además, subrayó la presencia del gobernador en la Feria Minera de Australia, que busca atraer inversiones y “recuperar tiempo perdido por gestiones anteriores que no se realizaron como correspondía”.

El escándalo por presuntas irregularidades y supuestas coimas en torno a la compra y venta de medicamentos golpea de lleno al corazón del oficialismo, con menciones directas a Karina Milei, hermana del presidente, y la salida de un funcionario de alto rango como primera consecuencia política.

Mientras el tema se maneja con extremo hermetismo dentro del espacio libertario, algunos referentes eligieron expresarse públicamente. Tal es el caso del senador nacional Bruno Olivera, quien salió a respaldar a los dirigentes implicados.

“Pondría las manos en el fuego. No tengo absolutamente nada que me haga dudar de la gestión que vienen llevando adelante estas personas”, aseguró Olivera en diálogo con Radio Light. Y agregó: “Estamos en un año electoral y es lógico que cualquier tema sea utilizado por la oposición para entorpecer al Gobierno. Hay que dejar que la Justicia investigue”.

Respecto de la situación de Karina Milei, el legislador sanjuanino señaló que hasta ahora solo existen “supuestos chats” que la vinculan con la trama, pero sin pruebas concretas. “Eso te da la pauta que, que es algo que se está siendo utilizado por la oposición para tratar de, de manchar la figura del presidente, pero la verdad no hay nada que lo vincule”

A pesar de la controversia instalada, Olivera confió en que “la gente valorará la recuperación económica y la seguridad”.