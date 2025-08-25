La teoría del abogado que denunció las presuntas coimas en ANDIS: "Le puede costar el gobierno a Javier Milei"

El abogado Gregorio Dalbón, que presentó la denuncia en los tribunales de Comodoro Py contra el presidente Javier Milei, su hermana Karina y otros funcionarios del gobierno por la causa de presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), consideró este lunes que el caso "se va a abrir y abrazará a todo el poder real". "Ameritará un juicio político", advirtió.

"Esta va a ser una causa muy grande. Una causa de corrupción, creo yo, parecida a lo que fue Watergate", aseguró Dalbón, en referencia a la investigación por espionaje que sacudió a Estados Unidos en 1972 y que derivó, dos años más tarde, en la renuncia del presidente Richard Nixon.

En declaraciones radiales, el abogado de la ex presidenta Cristina Kirchner fue contundente y analizó que la causa surgida tras la filtración de los audios de Diego Spagnuolo, ex titular de la ANDIS, "le puede costar el gobierno al presidente Javier Milei". Y sumó en ese sentido: "Spagnuolo no es un cuatro de copas. Era el director de la agencia y el abogado privado particular de mayor confianza que tenía Milei".

"Está en todas las fotos con Karina y Javier Milei. Le dieron ese lugar y desde ese lugar, sistemáticamente, se robaban entre 500.000 y 800.000 dólares, según el propio Spagnuolo, para Karina, a quien eventualmente estarían estafando", señaló acerca de las grabaciones atribuidas al ex funcionario.

"Si esto llega a descubrirse con toda la información que han recabado el fiscal y el juez en las últimas horas, y la que pueden llegar a seguir recabando, puede llegar a comprometer seriamente como mínimo a los hermanos Milei porque estaban al tanto", agregó.

Dalbón explicó, además, las razones por las que hizo la denuncia en los tribunales de Comodoro Py. "Cuando escuché los audios, dije: 'Algún diputado, algún senador, algún juez, algún fiscal va a hacer la denuncia'. Para mí, era un escándalo de proporciones institucionales inmensas. Cuando vi que no la hicieron, el jueves pasado me senté y empecé a escribir", comentó.

"Acá no hay absolutamente nada de operación o cuestión kirchnerista. Presenté la denuncia porque me pareció un espanto", argumentó.

El letrado evaluó qué podría ocurrir en caso de que avance la causa judicial. "Milei y su hermana van a tener que responder ante la Justicia o ante el Congreso Nacional en asamblea legislativa. Sobre todo, por la motivación y las víctimas, que son los más vulnerables: con eso jugó Spagnuolo, mientras decían que no había plata y trataban de que una ley fuera vetada", consideró.

Y cerró: "Estamos hablando de una causa que me parece que va a ameritar un juicio político. Yo creo que esta semana se van a descubrir muchas otras cosas más, porque hay elementos en lo que secuestró el fiscal Picardi que van a dar cuenta a la sociedad de que estamos ante una asociación ilícita de verdad".

FUENTE: Crónica