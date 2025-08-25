lunes 25 de agosto 2025

Punto de vista

La teoría del abogado que denunció las presuntas coimas en ANDIS: "Le puede costar el gobierno a Javier Milei"

Gregorio Dalbón consideró que la causa “abrazará a todo el poder real”. Advirtió sobre el rol de Diego Spagnuolo y cómo podría seguir el caso: "Milei y su hermana van a tener que responder ante la Justicia o el Congreso".

Por Redacción Tiempo de San Juan
&nbsp;Gregorio Dalbón realizó la denuncia que abrió el caso Andis en la Justicia. &nbsp;

 Gregorio Dalbón realizó la denuncia que abrió el caso Andis en la Justicia.

 

El abogado Gregorio Dalbón, que presentó la denuncia en los tribunales de Comodoro Py contra el presidente Javier Milei, su hermana Karina y otros funcionarios del gobierno por la causa de presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), consideró este lunes que el caso "se va a abrir y abrazará a todo el poder real". "Ameritará un juicio político", advirtió.

"Esta va a ser una causa muy grande. Una causa de corrupción, creo yo, parecida a lo que fue Watergate", aseguró Dalbón, en referencia a la investigación por espionaje que sacudió a Estados Unidos en 1972 y que derivó, dos años más tarde, en la renuncia del presidente Richard Nixon.

En declaraciones radiales, el abogado de la ex presidenta Cristina Kirchner fue contundente y analizó que la causa surgida tras la filtración de los audios de Diego Spagnuolo, ex titular de la ANDIS, "le puede costar el gobierno al presidente Javier Milei". Y sumó en ese sentido: "Spagnuolo no es un cuatro de copas. Era el director de la agencia y el abogado privado particular de mayor confianza que tenía Milei".

"Está en todas las fotos con Karina y Javier Milei. Le dieron ese lugar y desde ese lugar, sistemáticamente, se robaban entre 500.000 y 800.000 dólares, según el propio Spagnuolo, para Karina, a quien eventualmente estarían estafando", señaló acerca de las grabaciones atribuidas al ex funcionario.

"Si esto llega a descubrirse con toda la información que han recabado el fiscal y el juez en las últimas horas, y la que pueden llegar a seguir recabando, puede llegar a comprometer seriamente como mínimo a los hermanos Milei porque estaban al tanto", agregó.

Dalbón explicó, además, las razones por las que hizo la denuncia en los tribunales de Comodoro Py. "Cuando escuché los audios, dije: 'Algún diputado, algún senador, algún juez, algún fiscal va a hacer la denuncia'. Para mí, era un escándalo de proporciones institucionales inmensas. Cuando vi que no la hicieron, el jueves pasado me senté y empecé a escribir", comentó.

"Acá no hay absolutamente nada de operación o cuestión kirchnerista. Presenté la denuncia porque me pareció un espanto", argumentó.

Dalbón sobre la causa Andis y el Gobierno de Javier Milei: “Va a ameritar un juicio político”

El letrado evaluó qué podría ocurrir en caso de que avance la causa judicial. "Milei y su hermana van a tener que responder ante la Justicia o ante el Congreso Nacional en asamblea legislativa. Sobre todo, por la motivación y las víctimas, que son los más vulnerables: con eso jugó Spagnuolo, mientras decían que no había plata y trataban de que una ley fuera vetada", consideró.

Y cerró: "Estamos hablando de una causa que me parece que va a ameritar un juicio político. Yo creo que esta semana se van a descubrir muchas otras cosas más, porque hay elementos en lo que secuestró el fiscal Picardi que van a dar cuenta a la sociedad de que estamos ante una asociación ilícita de verdad".

FUENTE: Crónica

