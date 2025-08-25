La confianza en el Gobierno de Javier Milei bajó 13,6% y llegó a su nivel más bajo desde su asunción

“La confianza en el gobierno alcanza su valor más bajo desde el inicio del mandato de Javier Milei”, advierte el informe publicado por la Escuela de Gobierno de la Universidad Torcuato Di Tella. El Índice de Confianza en el Gobierno (ICG) de agosto de 2025 se ubicó en 2,12 puntos, lo que representa una caída del 13,6% respecto al mes anterior y del 16,5% en comparación con el mismo mes del año pasado. El estudio, elaborado a partir de una encuesta nacional realizada por Poliarquía Consultores, señala que este descenso interrumpe la estabilidad observada en los cuatro meses previos y marca un nuevo piso en la percepción ciudadana sobre la gestión actual.

El ICG, que se mide en una escala de 0 a 5 desde noviembre de 2001, permite comparar la confianza en el gobierno a lo largo de distintas administraciones. Según la Universidad Torcuato Di Tella, el valor de agosto de 2025 es “16,3% menor que el de agosto de 2017, durante la gestión de Mauricio Macri (ICG = 2,53), y 14,3% mayor que el de agosto de 2021, bajo el gobierno de Alberto Fernández (ICG = 1,85)”. La media del ICG durante los 20 meses de gobierno de Milei se sitúa en 2,48 puntos, apenas por debajo del promedio registrado en el mismo período de Macri (2,58) y por encima del de Fernández (2,17).

El informe detalla que la caída de la confianza se reflejó en todos los componentes del índice. La “Honestidad de los funcionarios” descendió a 2,54 puntos (-9,9%), la “Capacidad para resolver los problemas del país” a 2,46 puntos (-14,6%), la “Eficiencia en la administración del gasto público” a 2,10 puntos (-13,2%), la “Evaluación general del gobierno” a 1,78 puntos (-12,8%) y la “Preocupación por el interés general” a 1,73 puntos (-18,2%). La Universidad Torcuato Di Tella subraya que tanto el nivel del ICG como la magnitud de la caída mensual “tienen precedentes durante el actual gobierno: en septiembre del año pasado los respectivos valores fueron de 2,16 (levemente por encima del actual 2,12) y -14,8% (una caída algo mayor que la de 13,6% del último mes)”.

Agosto fue un mes sensible para el Gobierno por las derrotas en el Congreso, donde el oficialismo logró aprobar la Ley de Emergencia en Discapacidad y revertir -en Diputados- el veto dispuesto por Milei; la volatilidad en los mercados con tasas intradiarias que llegaron a superar el 100% y el escándalo que estalló la semana pasada por un audio de un funcionario que hablaba de un presunto circuito de coimas en el seno del poder político.

El análisis por género muestra que el ICG de agosto fue mayor entre los hombres (2,42 puntos, con una variación negativa del 8,3%) que entre las mujeres (1,80 puntos, con una caída del 20,0%). En cuanto a la edad, el informe destaca que “no se observaron diferencias significativas entre grupos etarios”, aunque el segmento de mayores de 50 años registró el valor más alto (2,16 puntos, con una disminución del 14,6%), seguido por los jóvenes de 18 a 29 años (2,11 puntos, con un descenso del 24,4%) y las personas de 30 a 49 años (2,08 puntos, con una variación negativa del 8,0%).

La distribución geográfica de la confianza también presenta diferencias notables. El ICG alcanzó su valor más elevado entre quienes residen en el interior del país (2,39 puntos, con una caída del 7,4%), mientras que en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) descendió a 1,76 puntos (-28,2%) y en el Gran Buenos Aires (GBA) a 1,68 puntos (-23,3%). El nivel educativo influye en la percepción: quienes alcanzaron educación terciaria y/o universitaria registraron un ICG de 2,31 puntos (-7,6%), seguidos por quienes completaron hasta la secundaria (1,96 puntos, -20,0%) y quienes solo cursaron primaria (1,50 puntos, -30,2%).

El informe de la Universidad Torcuato Di Tella también analiza la relación entre la confianza y la experiencia con la inseguridad. El ICG fue mayor entre quienes no fueron víctimas de delitos en los últimos 12 meses (2,25 puntos, con un descenso del 11,1%) que entre quienes sí lo fueron (1,73 puntos, con una caída del 22,4%). Además, la expectativa sobre la economía futura incide en la confianza: quienes creen que la situación económica mejorará dentro de un año presentan un ICG de 4,15 puntos (con un leve decrecimiento del 0,5%), mientras que quienes piensan que se mantendrá igual alcanzan 2,46 puntos (-12,5%) y quienes prevén un empeoramiento registran apenas 0,56 puntos (con un aumento del 1,8%).

La encuesta, realizada entre el 1 y el 14 de agosto de 2025, abarcó a 1.000 personas mayores de 18 años residentes en ciudades de más de 10.000 habitantes, seleccionadas mediante un muestreo aleatorio, polietápico y estratificado por zonas, con cuotas de sexo y edad. El error estándar del ICG para el total de la muestra es de ±0,06, con un intervalo de confianza del 95% entre 2,00 y 2,24 puntos.

La Universidad Torcuato Di Tella concluye que, en agosto, la confianza en el gobierno fue mayor entre hombres, habitantes del interior, personas con educación terciaria o universitaria, quienes no fueron víctimas de delitos y quienes mantienen expectativas económicas positivas. El informe reitera que “la variación del ICG fue negativa en sus cinco componentes”, reflejando un deterioro generalizado en la percepción ciudadana sobre la gestión de Javier Milei.

